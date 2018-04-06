MAGAZİN

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 21:33 | Son Güncelleme

NTV'nin başarılı spikeri Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu, Cuma akşamı düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Geçtiğimiz ay Emre Tavukçuoğlu aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan Simge Fıstıkoğlu, önceki günlerde de kına gecesi yapmıştı. Simge Fıstıkoğlu ve Emre Tavukçuoğlu çifti, çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi.

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Simge Fıstıkoğlu ve Emre Tavukçuoğlu’nun düğününe birçok ünlü isim katıldı.

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Ünlü spiker düğün öncesi çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Her şey seni bekliyor. Her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını, ve her şey tekrarlıyor. Seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim' notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
simge fıstıkoğlu Emre Tavukçuoğlu

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