Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Geçtiğimiz ay Emre Tavukçuoğlu aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan Simge Fıstıkoğlu, önceki günlerde de kına gecesi yapmıştı. Simge Fıstıkoğlu ve Emre Tavukçuoğlu çifti, çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Simge Fıstıkoğlu ve Emre Tavukçuoğlu’nun düğününe birçok ünlü isim katıldı.

Ünlü spiker düğün öncesi çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Her şey seni bekliyor. Her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını, ve her şey tekrarlıyor. Seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim' notunu yazdı.