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Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, Rus öğrencilere Osmanlıca öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla ve Türk-Rus Toplumsal Forumu iş birliğiyle, Ayvalık ilçesinde 15 gün sürecek olan Osmanlıca eğitimi başladı.Sağlıklı dış ve iç politikalar üretilmesi, yakın tarihin iyi yorumlanması için Osmanlıca’nın öğrenilmesi gerektiğini belirten Prof.

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, Rus öğrencilere Osmanlıca öğretiyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla ve Türk-Rus Toplumsal Forumu iş birliğiyle, Ayvalık ilçesinde 15 gün sürecek olan Osmanlıca eğitimi başladı.
Sağlıklı dış ve iç politikalar üretilmesi, yakın tarihin iyi yorumlanması için Osmanlıca’nın öğrenilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, Rus öğrencilere Osmanlıca öğretiyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in de da aralarında bulunduğu ilçe protokolü ile bir araya gelen gençlerin bitirme tezi yazmak ya da Osmanlıca öğrenerek Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla eğitime katıldığı belirtildi.
Uzun yıllar boyunca Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kopuk olduğunu belirten Ortaylı, “Öğrencilerimizin kendilerine ait bir çalışma metodları var. Türkçe’yi de çok çabuk öğreniyorlar. Bu yüzden de Osmanlıca metinleri de kolayca söküp, okuyabiliyorlar. İyi netice alıyoruz. Dolayısıyla bir zamanların Smirnoflar’ının, Bartod’ların oluşturdukları bir Türkoloji yeniden kurulacak ve devam edecek” diye konuştu.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademi Öğretim Üyesi ve Ayvalık’taki Osmanlıca derslerinin öğrencilerinden Doç. Dr. Evgeniya Larionova da, Rusya’da öğrencilerine Türkçe öğrettiklerini ifade ederek, “Rus-Türk ilişkilerini daha iyi anlayabilmek için eski tarihlere de gitmek lazım. Bunun en güzel yolu arşivlerde bulunan bilgileri okuyabilmek ve incelemekten geçiyor. Ama Osmanlıca bilmeden bunu yapabilmemiz mümkün değildi” dedi.

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, Rus öğrencilere Osmanlıca öğretiyor

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