Ünlü tarihçi Talha Uğurluel hakkında şoke eden detaylar!

Uğurluel'in, savcılık ifadesinde orta öğretim yıllarında FETÖ'ye ait okul ve dershanesinde eğitim gördüğünü ve üniversite eğitimin ardından yine Bursa'nın Gemlik ilçesinde örgüte ait bir dershanede Tarih öğretmeni olarak çalışmaya başladığını, ayrıca FETÖ'ye bağlı Kaynak Holding'de işine devam edip Kaynak Yayınlarından "Çanakkale Savaşları" ve "Peygamber Efendimizin İzinde Mekke ve Medine" isimli iki kitabının bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada tutuklanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'in, savcılıkta örgütle irtibatını kestiğini öne sürmesine rağmen aralarında örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz, örgütün elebaşı Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığı yürütüp İsrail'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak'ın da aralarında bulunduğu firarı örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Savcılık soruşturması sonucu bu kitapların 11. baskısına kadar kaynakça kısmında Fetullah Gülen'in adının bulunduğu ve 3 yıl önce yurt dışına kaçan, örgütü Gülen ile ilk kuranlardan olduğu belirtilen Abdullah Aymaz'a ise ön sözünde "hocam" diyerek övgülü ifadeler kullandığı ancak bu durumun darbe girişiminden sonra çıkarıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sorgusunda bu durum sorulan Uğurluel ise kitapların ön söz ve dipnot bölümlerinin kendi tasarrufunda bulunmadığı savunarak, ilgili bölümlerin örgüte bağlı yayınevi tarafından hazırlandığını ileri sürdüğü kaydedildi.

Talha Uğurluel'in ifadesinde 2009 yılında örgütle bağlantısını kestiğini öne sürmesine rağmen 17-25 Aralık'tan sonra da yine örgüte yakın dernek, vakıf ve Samanyolu televizyonunda seminer ile programlar düzenlemeye devam ettiği anlaşıldı.

İSRAİL TURLARINA ARAŞTIRMA



Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Uğurluel'in, 2009 yılından sonra da çocuk yaştan itibaren örgüt elebaşı Gülen'in yanında yetişen, örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı ve Zaman gazetesinin Avrupa Koordinatörlüğü yapan firari Abdullah Aymaz'ın yanı sıra 4 yıl önce yurt dışına kaçan örgütün sözde Batı Avrupa sorumlusu Süleyman Tiftik, Gülen'in operasyon ekibinden olup örgütün molla yapılanmasında yer alan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategorideki Selman Kuzu ile irtibatlı olduğu belirtildi.