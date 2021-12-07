Ünlü tatil merkezi Çeşme’yi hortum vurdu: 20 evin çatısında hasar var

Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi’nde bu sabah saat 09.30 sıralarında hortum çıktı. Mahallenin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi’nde hortum nedeniyle, 20 evin çatısı zarar gördü. Hortum, bazı ağaçları da kökünden söktü. Hortum nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Hortumun çatılara verdiği zarar havadan görüntülendi.

ÇATININ UÇTUĞUNA İNANAMADI

Evinin çatısı uçan Bülent Altıner, “Sabah 09.30 gibi hortum gelmiş. Burada kalan arkadaşlarım arayarak ‘evinizin çatısı uçtu’ dediler. Önce inanmadım, ‘koca çatı nasıl uçar’ diye düşündüm. Sonra buraya geldim. Çatı tamamıyla aşağı inmiş. Tahmini olarak 60-70 bin TL civarında zarar var. Allah’tan kimseye bir şey olmadı çünkü sitede kalanlar da vardı. Cana geleceğine mala gelsin” dedi.

"YAĞMURLA KARIŞIK BİR KARANLIK BULUT GİBİYDİ"

Hortumun deniz üzerinden karaya doğru geldiğini söyleyen site yöneticisi Süleyman Yıldırım ise “Hortum dönerek büyük bir gürültüyle evlere ulaştı. Evlerin çatısını uçurarak yoluna devam etti. Evlerden sonra tarlalarda bulunan mahsulleri sökerek zarar verdi. O anda yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Yağmurla karışık bir karanlık bulut gibiydi. O anda hemen komşularımızı aradık” diye konuştu. (İHA)



