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Ünlü tatil merkezinde dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 03:45 | Son Güncelleme

Bodrum’a tatil için gelen M.A otelin barında tartıştığı 21 yaşındaki Mert Can Ilgın'ı silahla vurarak öldürdü.

Ünlü tatil merkezinde dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Edinilen bilgiye göre Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan M.A. adlı şahısla, aynı otelde bulunan 21 yaşındaki Mert Can Ilgın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Otelin bar kısmında yaşanan tartışma kavgaya dönüşüp ikili bir süre boğuştu. Daha sonra silahını alan M.A., 21 yaşındaki Mert Can Ilgın’a ateş etti. Göğsünün sağ tarafından vurulan genç, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar edilmesi üzerine olay mahalline gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çok kan kaybettiği belirlenen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ilgın’ın cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Katil zanlısı M.A. ise olayın ardından aracına binerek Bodrum’dan kaçmaya çalıştı. Aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, plaka tanıma sisteminin yardımıyla zanlıyı suç aleti silahla birlikte Torba uygulama Noktasında yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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bodrum cinayet silahlı saldırı

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