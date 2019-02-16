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Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nde telesiyejin arızalanması sonucu zirveye çıkmak isteyen onlarca kişi havada mahsur kaldı. 1 saat boyunca metrelerce yüksekte mahsur kalan turistler, telesiyejin manuel olarak çalıştırılmasıyla kurtarılabildi. İşte detaylar...

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyej, saat 14.00 sıralarında arızalandı. Arıza nedeniyle onlarca tatilci metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Teknik ekip, arızanın giderilmesi için çalışma başlatırken, telesiyej manuel olatak çalıştırdı ve tatilciler yaklaşık 1 saat sonra kurtarıldı. Arkadaşlarıyla kayak yapmak için zirveye çıkmak isterken telesiyejde mahsur kalan Yeşim Ertan, "Yarım saatten fazla havada kaldık. Hava çok soğuk. Öğrenci grupları başta olmak üzere çok sayıda insan mahsur kaldı. Bir kadının bağırışlarını duyduk. Telesiyeje bindikten beş dakika sonra durup, çalışmıştı. Manuel olarak telesiyeji çalıştırdılar, bizi zirvedeki kapalı bir alana aldılar. Telesiyeji boşalttılar" dedi.

Saklıkent Kayak Merkezi'nde görevli Cuma Özaydın ise arızanın devam ettiğini, telesiyeji manuel olarak çalıştıklarını ve tüm tatilcilerin kurtarıldığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
saklıkent telesiyej

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