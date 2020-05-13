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Ünlü tatil merkezinde plajlar tıklım tıklım doldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri nedeniyle dışarı çıkması yasak olan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kalkması üzerine Çeşme'nin ünlü plajına akın etti. Çocuk parklarında da eğlenen çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Ancak Ilıca Plajı'ndaki yoğunluk koronavirüs korkusunun yaşandığı şu günlerde görenleri endişelendirdi.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen Çeşme ilçesindeki birçok aile, kısıtlamanın kalktığı 11.00’den sonra çocukları ile birlikte sokaklarda yürüyüş yaparak parklara gitti. Parklardaki yoğunluk göze çarparken, minikler gönüllerince eğlendi.

Bazı ailelerde, Çeşme’nin ünlü Ilıca Plajı’nda denize girip güneşlenmeyi tercih etti. İki aya yakın süredir evlerinde kapalı olan çocuklar denizin keyfini çıkarırken, bazıları ise keyifle iskeleden denize atladı. Güzel havayı fırsat bilen ailelerde çocukları ile birlikte denizin tadını çıkardı. Çocuklarda arkadaşları ve kardeşleriyle kumda ve denizde oynayarak 4 saatlik de olsa keyif yaşadı. (İHA)

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