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Ünlü tatil merkezine üç günde 300 bin araç girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 21:47 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı turistik ilçede, havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken, koronavirüs tedbirleri de artırıldı.

Ünlü tatil merkezine üç günde 300 bin araç girdi!

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde 300 bine yakın aracın giriş yaptığı ilçedeki oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kapasitenin tam doluluk oranına ulaştı. Halk plajlarındaki bayram yoğunluğu da göze çarptı.

TÜM İŞLETMELER DENETLENDİ

Öte yandan, belediye tarafından pandemi nedeniyle hayata geçirilen 'Güvenli alan' projesi kapsamında tüm işletmeler denetlendi.

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KİMLİK VE MASKE KONTROLLERİ YAPILIYOR

Polis ve jandarma ekipleri de havadan ve karadan 24 saat esaslı kontrollerini sürdürüyor. İlçe girişindeki Torba uygulama noktasında bölgeye giriş yapan araçlar denetlenerek, vatandaşların kimlik ve maske kontrolleri yapılıyor.

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