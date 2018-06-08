MAGAZİN

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 14:50 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu, yazar ve aşçı Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti. Bourdain'in ölüm sebebinin intihar olduğu bildirildi.

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Emmy ödüllü ABD'li şef yazar ve 'Parts Unknown' programının sunucusu Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti.

1HY87PB_118_lt

Anthony Bourdain, yakın arkadaşı olarak bilienen Fransız şef Eric Ripert tarafından otel odasında ölü bulunduğu açıklandı.

Etnik mutfaklar üzerine de uzmanlığı olan ünlü şef Türkiye’ye de defalarca gelmişti.

,krLZJeyv0UeV29Pfp1vcvQ

New York'taki Brasserie Les Halles'in baş şefi olan Bourdain'in 11 yıldır sürdürdüğü 'Parts Unknown' programı geçtiğimiz ay başlamıştı.

Ayrıntılar geliyor...


PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Ünlü model Charlotte McKinney'den cesur dekolte!Ünlü model Charlotte McKinney'den cesur dekolte!
Bu da Survivor anketi! 'Kıbrıs finaline hangi 5 isim kalır?' Bu da Survivor anketi! 'Kıbrıs finaline hangi 5 isim kalır?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anthony Bourdain oldu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Avusturya'ya tepkiler dinmiyor: Kınıyoruz

Avusturya'ya tepkiler dinmiyor: Kınıyoruz

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jess Molho'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Jess Molho'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Seda Sayan ihanetle sarsılan yeğeni Eda Gök'ü yalnız bırakmıyor

Seda Sayan ihanetle sarsılan yeğeni Eda Gök'ü yalnız bırakmıyor

Ünlü model Charlotte McKinney'den cesur dekolte!

Ünlü model Charlotte McKinney'den cesur dekolte!

Bu da Survivor anketi! 'Kıbrıs finaline hangi 5 isim kalır?'

Bu da Survivor anketi! 'Kıbrıs finaline hangi 5 isim kalır?'

Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut hakkındaki taciz davasında flaş gelişme!

Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut hakkındaki taciz davasında flaş gelişme!

Sosyal medyada Adile Naşit isyanı!

Sosyal medyada Adile Naşit isyanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.