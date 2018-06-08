Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Emmy ödüllü ABD'li şef yazar ve 'Parts Unknown' programının sunucusu Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti.

Anthony Bourdain, yakın arkadaşı olarak bilienen Fransız şef Eric Ripert tarafından otel odasında ölü bulunduğu açıklandı.

Etnik mutfaklar üzerine de uzmanlığı olan ünlü şef Türkiye’ye de defalarca gelmişti.

New York'taki Brasserie Les Halles'in baş şefi olan Bourdain'in 11 yıldır sürdürdüğü 'Parts Unknown' programı geçtiğimiz ay başlamıştı.

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