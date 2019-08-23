Ünlü tenor Mario Frangoulis Çeşme'de müzik şöleni yaşattı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de bu sene 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis konseri ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Konsere katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Bütün yaz özellikle tarihi alanlarda kültürel miras alanlarıyla sanatı buluşturmaya çalışıyoruz. Dünyanın kaç yerinde bir amfi tiyatroda ya da tarihi bir kalede konser dinleyebilirsiniz ki? Dikkat çekici işler yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki nitelikli turisti de kıyı destinasyonlarımıza çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Dünyanın her coğrafyasında çok sevilen müzikaller ve şarkılardan oluşan programı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü Yunanlı tenor Mario Frangoulis’in konseri ile bu akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda başladı. Festivalin ilk gününde, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aytül Büyüksaraç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve ünlü şarkıcı Pınar Aylin de izleyiciler arasındaydı. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle başlayan konserde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşlik ettiği Frangoulis, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Şef Lukas Karytinos'un yönetimindeki orkestra izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. İzmirlilerle buluşan Frangoulis’e soprano Aliki Chrysochou da eşlik ederek, izleyicilere müzik şöleni sundu. Sahnede izleyicilere seslenen Frangoulis, “İzmir’de böyle bir festivalde olduğum için çok mutluyum. Bu muhteşem atmosferde, Çeşme’de sizinle buluşmak harika bir duygu. Size elimizden gelenin en iyisini sunacağız. İki yakanın kardeş insanları için sahnede olmak beni heyecanlandırıyor” dedi.