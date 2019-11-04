Ünlü tiyatro oyuncusu, 15 yıldır boş olan ahırı tiyatro atölyesine dönüştürdü

MUĞLA, (DHA)- ÜNLÜ tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, Muğla'nın Ula ilçesi Portakallık köyündeki yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ahırı, bir grup kadın girişimciyle restore ettirip, tiyatro atölyesine dönüştürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen 'Portakallık Tiyatro Atölyesi'nde, eğitim 'forum tiyatro' ile başladı. Ula'nın kırsal Portakallık Mahallesi'ndeki yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan köy evi ve ahırı, bir grup kadın girişimci ile birlikte satın alan ünlü tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, tiyatro atölyesine dönüştürdü. Saran, kurduğu atölyeye ‘Portakallık Tiyatro Atölyesi’ adını verdi. Atölye, dünyada forum tiyatronun en önemli temsilcilerinden ve eğitmenlerinden biri olan Christoph Leucht'un verdiği izleyicinin aynı zamanda oyuncu olduğu tiyatro türü olan 'forum tiyatro' eğitimi ile faaliyete başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplam 20 kişinin katıldığı 'Forum Tiyatro' eğitiminin sona ermesinin ardından sanatçılar bir oyun sahneleyecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa faaliyete alınan Portakallık Tiyatro Atölyesi'nde çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile geliştirilmesi amaçlanıyor. Tiyatro sanatçısı Tilbe Saran, Portakallık Tiyatro Atölyesi'nin kuruluşunu şöyle anlattı:

"İstanbul'un kargaşalı hayatı ve şehrin keşmekeşinden bunaldım. İstanbul'dan ayrılıp Muğla'ya taşınan bir arkadaşımın tavsiyesi ile Portakallık Köyü'ndeki bu yeri buldum. Mimar arkadaşımla bakmaya geldiğimde, ilk anda kendimi buraya ait hissettim. Buraya geldiğimizde kapı kapalıydı. Yan düşmüş bir kapı, 15 yıl kimsesiz kalmış bir yerdi. Öncelikle şu an stüdyo olan yeri gördük. Ahır olarak kullanılmış ancak çökmüş haldeydi. Artık taşıyıcıları da çökmüş, sadece taş duvarlar kalmıştı. Burası çok hoşumuza gitti ve burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği fikri belirdi. Aslında burası için bir 'kadın girişimi' diyebiliriz. Çünkü burayı gösteren bir kadın, Projeye de biz 3 kadın olarak başladık. Forum Tiyatro, bizim ilk etkinliğimiz, bu da gene bir kadın aracılığıyla başlamış oldu." 'İNŞALLAH BU PROJE DİĞER BELEDİYELERE DE ÖNCÜLÜK EDER' Atölyede, çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile birlikte geliştirilmesi konusunda ortak bir proje başlattıklarına dikkati çeken Saran, sözlerini şöyle sürdürdü: