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Ünlü tiyatrocu Alper Kul: “Türkçe konuşulan her yerde izleyicimizle buluşuyoruz”

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Ünlü tiyatrocu Alper Kul, “Avrupa’da, Amerika’da oynuyoruz.

Ünlü tiyatrocu Alper Kul, “Avrupa’da, Amerika’da oynuyoruz. Türkçe konuşulan her yerde izleyicimizle buluşuyoruz” dedi.
“Güldür Güldür Show”daki performansı ve sinema filmleri ile tanınan ünlü tiyatrocu Alper Kul, tek kişilik oyunu “Alper Yine Hamileyim”i Marmaris’te sahneledi. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde sahnelenen oyuna Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Oyun sonrası ünlü oyuncu, kendisine verilen çiçekleri izleyicilere dağıttı. Kul’un hayranları fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Uzun kuyruk oluşturan hayranlarını kırmayan Kul, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.
Oyun sonrası İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Alper Kul, Türkçe konuşulan her yerde izleyiciyle buluştuğunu dile getirerek, “Her yerde oynuyoruz. Geçen hafta Batman’da, Diyarbakır’da, Malatya’da, Van’da oynadık, bugün buradayız. Avrupa’da, Amerika’da oynuyoruz. Türkçe konuşulan her yerde izleyicimizle buluşuyoruz. Gençler meraklı. Bizim televizyonda yaptığımız ‘Güldür Güldür Show da tiyatro sahnesinde çekilen bir televizyon programı neticede. En azından tiyatroyu yeni nesillere böyle bir şeydir diye ucundan tanımlayan bir program. Özellikle gençlerle buluşmak bizleri çok mutlu ediyor. Daha ne olsun ki mesleğimizi yapıyoruz, çok da mutluyuz” dedi.
Kul’u daha önce televizyonda izlediklerini belirten Marmarisli sanatseverler ise, oyunu beğendiklerini dile getirdiler.

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