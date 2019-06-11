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Ünlü tiyatrocular hikayeleri görme engelliler için okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Ünlü tiyatrocular hikayeleri görme engelliler için okudu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ünlü tiyatro sanatçılarının da katılımıyla, görme engelli bireyler için hikaye kitabı okuma etkinliği düzenlendi.

Bodrum Cevat Şakir İlçe Halk Kütüphanesi'nde tiyatro sanatçılarının sesinden Seda Tansuker'in "Firari Harfler" adlı öykü kitabı okundu.

Altı Nokta Körler Derneği Fethiye Şubesi için gerçekleştirilen etkinliğe, Mihriban Er ve Kerem Kobanbay gibi ünlü tiyatro ve sinema sanatçıları da katıldı.

Etkinliği düzenleyen tiyatro eleştirmeni ve dramaturg Seda Tansuker, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engelli bireylere kitap okumak için bir araya geldiklerini söyledi.

Engelli bireylere kitabındaki öykülerden seslendirdiklerini ifade eden Tansuker, "Öykünün benim için ayrı bir yeri var. Çünkü anlatmak istediklerimi kısa ve öz bir şekilde anlatabildiğim bir mecra. Yazmak benim için bir tutku. Kitabımda 56 öykü var. Umarım okuyucular da bunu sever." dedi.

Kendisinin de aynı zamanda İstanbul Altı Nokta Körler Derneği gönüllüsü olduğunu belirten Tansuker şöyle konuştu:

"İstanbul'da yaşadığım sırada engelli ve dayanışma merkezinde görmeyenler için 35 kitap seslendirdim. Dolayısıyla kitabımın herkesle paylaşılmasını ve herkese ulaşmasını istediğim için böyle bir etkinlik yapmak istedim. Bu fikir herkesin çok hoşuna gitti. Mihriban Er, Kerem Kobanbay, İlkay Zengin, Ege Çetmilioğlu gibi isimler de çok güzel karşıladılar. Güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum."

Mihriban Er de görme engelliler için düzenlenen etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Öykülerin kaydedilerek Fethiye Altı Nokta Körler Derneğine ulaştırılacağını belirten Er, "Biz öyküleri zevkle okuduk, inşallah onların da zevkle dinleyeceklerine eminim." dedi.

- "Anne ben ayaklarımın üzerinde durabilirim, sadece göremiyorum"

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kerem Kobanbay da iki yıl "Kelebekler Özgürdür" adlı oyunda görme engelli bir genci canlandırdığını aktardı.

Oyunda annesinin 'Sen tek başına yaşayamazsın, ayaklarının üzerinde duramazsın.' diyerek baskı yaptığını ifade eden Kobanbay, "Çocuk da ısrarla şunu söylüyor; 'Anne ben ayaklarımın üzerinde durabilirim, sadece göremiyorum'. Benim için bütün engelliler gibi, görme engelli dostlarımız da çok değerlidir. Onlara her zaman elimden gelen desteği yapacağım." diye konuştu.

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