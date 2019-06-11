Ünlü tiyatrocular hikayeleri görme engelliler için okudu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ünlü tiyatro sanatçılarının da katılımıyla, görme engelli bireyler için hikaye kitabı okuma etkinliği düzenlendi.

Bodrum Cevat Şakir İlçe Halk Kütüphanesi'nde tiyatro sanatçılarının sesinden Seda Tansuker'in "Firari Harfler" adlı öykü kitabı okundu.

Altı Nokta Körler Derneği Fethiye Şubesi için gerçekleştirilen etkinliğe, Mihriban Er ve Kerem Kobanbay gibi ünlü tiyatro ve sinema sanatçıları da katıldı.

Etkinliği düzenleyen tiyatro eleştirmeni ve dramaturg Seda Tansuker, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engelli bireylere kitap okumak için bir araya geldiklerini söyledi.

Engelli bireylere kitabındaki öykülerden seslendirdiklerini ifade eden Tansuker, "Öykünün benim için ayrı bir yeri var. Çünkü anlatmak istediklerimi kısa ve öz bir şekilde anlatabildiğim bir mecra. Yazmak benim için bir tutku. Kitabımda 56 öykü var. Umarım okuyucular da bunu sever." dedi.

Kendisinin de aynı zamanda İstanbul Altı Nokta Körler Derneği gönüllüsü olduğunu belirten Tansuker şöyle konuştu: