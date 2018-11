Ünlü trompetçiye tacizden hapis cezası

Mahkeme ayrıca müzisyeni 20 bin euro para cezasına mahkum etti.Dünyaca ünlü müzisyen İbrahim Maalouf, Fransa'daki bir mahkeme tarafından 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizden dört ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca müzisyeni 20 bin euro para cezasına mahkum etti.

37 yaşındaki Maalouf hakkındaki taciz davasını müzisyenin stüdyosunda staj yapan 14 yaşındaki bir öğrenci açmıştı. Şu an 19 yaşında olan davacı, 2013 yılında Maalouf tarafından taciz edildiğini söylemişti. Maalouf, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Lübnan'da doğan Maalouf, ülkedeki iç savaş sırasında ailesi ile birlikte ülkesinden kaçmıştı.

Kendisi gibi trompetçi olan babası tarafından 1960'lı yıllarda geliştirilen dört pistonlu trompeti çalan Maalouf, doğu ile batı ezgileri harmanlayan bir müzisyen olarak biliniyor. Maalouf, trompetin yanı sıra piyano çalıyor ve beste yapıyor.

Çok sayıda film müziğinin altında imzası bulunan Maalouf, Elvis Costello ve Sting gibi isimlerle sahne almıştı. Son olarak, "In the Forests of Siberia" filminin müzikleriyle sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Cesar ödülüne layık görülmüştü.

AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe