HABER

Ünlü turizmciye hırsızlık şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

 BODRUM'da yaşayan ünlü turizmci Sinan Vardar'ın teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları çalındı.

Ünlü turizmciye hırsızlık şoku

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da yaşayan ünlü turizmci Sinan Vardar'ın teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları çalındı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Ünlü turizmci Sinan Vardar'ın Türkbükü Mahallesi'nde iskeleye bağlı 13 metre uzunluğunda olan sürat teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları sökülerek çalındığı belirlendi. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Bu sezon yaklaşık 10 teknenin radar ve seyir sefer aletlerinin çaldığı belirtildi.
Hırsızlık mağduru Vardar, 13 metrelik sürat teknesinden 50 bin Euro'luk teknik malzemenin çalındığını belirterek, "Jandarma ve sahil güvenlik çok ilgilendi. Zararımız yaklaşık 50 bin lira civarında. Adamlar çeteymiş, tekneleri soymak için jet ski ile geliyorlar ve malzemeleri alıp kaçıyorlarmış. Bazen de tekneleri komple çalıyorlarmış. İşte en son bana denk geldi. Gereği yapılıyor. Sahil güvenlik oldukça dikkatli" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ünlü turizmciye hırsızlık şokuÜnlü turizmciye hırsızlık şoku

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Suriye’den dönen askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralıSuriye’den dönen askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı
Dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldüDal kesmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.