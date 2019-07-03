HABER

Ünlü turizmciye hırsızlık şoku- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

 BODRUM'da yaşayan ünlü turizmci Sinan Vardar'ın teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları çalındı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da yaşayan ünlü turizmci Sinan Vardar'ın teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları çalındı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Ünlü turizmci Sinan Vardar'ın Türkbükü Mahallesi'nde iskeleye bağlı 13 metre uzunluğunda olan sürat teknesindeki radar ve seyir sefer cihazları sökülerek çalındığı belirlendi. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Bu sezon yaklaşık 10 teknenin radar ve seyir sefer aletlerinin çaldığı belirtildi.
Hırsızlık mağduru Vardar, 13 metrelik sürat teknesinden 50 bin Euro'luk teknik malzemenin çalındığını belirterek, "Jandarma ve sahil güvenlik çok ilgilendi. Zararımız yaklaşık 50 bin Euro civarında. Adamlar çeteymiş, tekneleri soymak için jet ski ile geliyorlar ve malzemeleri alıp kaçıyorlarmış. Bazen de tekneleri komple çalıyorlarmış. İşte en son bana denk geldi. Gereği yapılıyor. Sahil güvenlik oldukça dikkatli" dedi.

FOTOĞRAFLI

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdiKamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralıHasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.