Ünlü Türk iş adamı, babaları çıktı!

Yeniasır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; İzmir ve Şikago'da milyonlarca liralık yatırımı bulunan alışveriş merkezleri sahibi ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın babaları olduğunu iddia eden Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşlerle ilgili gerçeğe ulaşıldı.

Rahatsızlıkları bulunan ve felç geçiren Kasım Pırlant'ın babalık testi için DNA örneği vermeye yanaşmadığı öğrenilirken, Jackson kardeşlerin amcalarından alınan kan örneği, Pırlant ailesiyle soy bağları olduğunu kesinleştirdi. ABD'nin İllionis eyaletine bağlı Şikago'da 1973 yılında iş yaşamına garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine giren ve 1985 yılında burada 9 AVM kuran Pırlant, 2005'te İzmir'de başladığı milyonlarca liralık yatırımlarıyla ekonomi dünyasında adından söz ettirmişti.

SOĞUK KARŞILAMA

Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler ise, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın bir zamanlar iş arkadaşı olan Kasım Pırlant ile ilgili verdiği bilgiler ışığında babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant'a ulaşmıştı.