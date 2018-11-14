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Ünlü Türk iş adamı, babaları çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Amerikalı Jackson kardeşler, ünlü iş adamı Kasım Pırlant'ın babaları olduğunu iddia etmiş ve DNA testi yaptırmıştı. Çıkan sonuçlar iki kardeşin iddiasını doğru çıkardı. İş adamının daha önce DNA testine yanaşmadığı iddia edildi

Ünlü Türk iş adamı, babaları çıktı!

Yeniasır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; İzmir ve Şikago'da milyonlarca liralık yatırımı bulunan alışveriş merkezleri sahibi ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın babaları olduğunu iddia eden Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşlerle ilgili gerçeğe ulaşıldı.

Rahatsızlıkları bulunan ve felç geçiren Kasım Pırlant'ın babalık testi için DNA örneği vermeye yanaşmadığı öğrenilirken, Jackson kardeşlerin amcalarından alınan kan örneği, Pırlant ailesiyle soy bağları olduğunu kesinleştirdi. ABD'nin İllionis eyaletine bağlı Şikago'da 1973 yılında iş yaşamına garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine giren ve 1985 yılında burada 9 AVM kuran Pırlant, 2005'te İzmir'de başladığı milyonlarca liralık yatırımlarıyla ekonomi dünyasında adından söz ettirmişti.

SOĞUK KARŞILAMA

Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler ise, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın bir zamanlar iş arkadaşı olan Kasım Pırlant ile ilgili verdiği bilgiler ışığında babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant'a ulaşmıştı.

Jackson kardeşler, İzmir'de Kasım Pırlant ile iki kez görüştü.
Ancak Pırlant, iddialara göre hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmedi ve DNA örneği vermeye yanaşmadı.

SU BİLE İKRAM ETMEDİ

AVM'de yapılan görüşmede çok heyecanlanan kardeşlerin, babalarının bir bardak su bile ikram etmemesine çok içerledikleri öğrenildi. Öte yandan Kasım Pırlant DNA testi için kan vermek istemeyince, erkek kardeşlerinden birinden alınan kan örneği ünlü işadamının ailesi ile Jackson kardaşlar arasında soy bağı olduğunu doğruladı.
Parayla ilgili herhangi bir dertleri her fırsatta vurgulayan Jackson kardeşlerin, ünlü işadamının ailesi ile görüştükleri ve görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.
Kardeşlerin aile üyelerine "Tek istediğimiz bize sarılmasıydı" dediği iddia edildi.
İşadamı Kasım Pırlant'ın ise kendi ailesi ile de görüşmediği, iş bağlantılarının da yanında bulunan kadın ve ailesinin kontrolünde olduğu ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
kasım pırlant Henry Kevin Jackson Candice Jackson

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam mal mülk sahibi olmuş ama adam olamamış
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