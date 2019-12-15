Ünlü Türk sanatçıdan ABD’de yabancı dilde müzikal

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy iki dilde yazıp oynadığı tek kişilik "The Muse-Bir Esin Perisi" adlı müzikal oyunuyla büyük ilgi gördü.

Yazarlığını ve oyunculuğunu Fadik Sevin Atasoy’un, yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı dünyanın farklı ülkelerinde iki ayrı dilde sahnelen "The Muse-Bir Esin Perisi" müzikali ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Edgemer Center for The Arts sahnesinde, merkezin Sanat Yönetmeni Michelle Danner’ın özel daveti ile seyirci ile buluştu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediği oyunu Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Can Oğuz, ATA-SC Başkanı Nilay Senel-Nylund, Yönetmen Nezih Ünen, Hollywood Yabancı Basın üyesi ve Golden Globe temsilcisi Barbaros Tapan, Oyuncu Hakan Ilçin gibi isimlerin yanı sıra birçok Amerikalı ve Türk tiyatrosever beğeni ile izledi. Fadik Sevim Atasoy, sahnede yıldızlaştığı müzikalin ardından dakikalarca izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gösterinin ardından konuşan Barbaros Tapan, “Oyun, sabaha kadar olsa seyredebileceğim bir oyun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da oyunu beğendiğini dile getirerek, “Bize bir saatten biraz daha fazla bir süre boyunca çok güzel, eğlenceli, düşündüren anlar yaşattı. Ayrıca tabii son dönemde Los Angeles’ta sanatçılarımızın buradaki görünürlüğünün artması da bu vesileyle ayrıca bizi mutlu ediyor. Geçen hafta Bedri Baykam buradaydı, ondan 1 ay önce Hollywood Türk Filmleri Festivali gerçekleşti. Bugün bu. Türkiye’nin sanat potansiyelinin burada yansıması sanatçılarımızı daha fazla burada görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Gösteriyi izlemeye gelen oyuncu Hakan Ilçin ise “Los Angeles’ta Fadik’in oyununa hep birlikte geldik. Bir çok Türk ailesi de burada. Oyun çok güzeldi. Ben daha önce internetten bazı bölümlerini izlemiştim ama canlı izlemek tabi ki çok daha güzel. Muhteşem bir performans, kendisi de yazmış. Müzikler, kostüm her şey çok güzeldi” dedi.