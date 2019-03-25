Ünlü türkücü Zara'nın yeni dizi heyecanı!

Zara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Elexus Hotel'de sevenleriyle buluştu. Şıklığıyla göz dolduran sanatçı sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Oyunculuğuyla da kendinden söz ettiren Zara sürprizi olduğunu ve bu büyük sürpriz için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Oyunculukla ilgili gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Zara, "Çok sevdiğim iki firmada iki ayrı proje geldi ikisinide çok seviyorum. İki hikayede İstanbul'da gerçekleşiyor. İki hikayeden biri mutlaka olacak. Çok heyecanlıyım şu an hangisi olacak onu da bilmiyorum. Senaryolarını okumaktan gözlerim bozulmuş durumda. Bir Yandan da tiyatro hocamla çalışmalarımız devam ediyor. Senaryoları seçerken beni yürekten etkilemesi lazım Çünkü ben etkilenirsem herkes etkilenir buna değer veriyorum. Repertuar yaparken de buna dikkat ederim. Seçtiğim eserlerin halk tarafından gerçekten sevildiğini görüyorum bu anlamda kendime güveniyorum. Hem beyazperdede olmak hem de ekranda olmak. İkisinin de tozunu yutmuş, damarlarımızda dolaşan kan olduğu için o aşkı hem beyaz perdeyi hem televizyonu istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dizilerdeki yoğun tempoyla çalışmanın zor olmayacağını söyleyen sanatçı bu işe bilerek girdiğini, sahne ve müziğin birinci, sinema ve dizinin de ikinci aşkı olduğunu söyledi.



