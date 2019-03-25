MAGAZİN

Ünlü türkücü Zara'nın yeni dizi heyecanı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2019 01:52 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Zara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde konser verdi. Oyunculuğuyla da adından söz ettiren Zara, teklif gelen iki yeni projeden teklif geldiğini söyledi.

Ünlü türkücü Zara'nın yeni dizi heyecanı!

Zara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Elexus Hotel'de sevenleriyle buluştu. Şıklığıyla göz dolduran sanatçı sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Oyunculuğuyla da kendinden söz ettiren Zara sürprizi olduğunu ve bu büyük sürpriz için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Oyunculukla ilgili gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Zara, "Çok sevdiğim iki firmada iki ayrı proje geldi ikisinide çok seviyorum. İki hikayede İstanbul'da gerçekleşiyor. İki hikayeden biri mutlaka olacak. Çok heyecanlıyım şu an hangisi olacak onu da bilmiyorum. Senaryolarını okumaktan gözlerim bozulmuş durumda. Bir Yandan da tiyatro hocamla çalışmalarımız devam ediyor. Senaryoları seçerken beni yürekten etkilemesi lazım Çünkü ben etkilenirsem herkes etkilenir buna değer veriyorum. Repertuar yaparken de buna dikkat ederim. Seçtiğim eserlerin halk tarafından gerçekten sevildiğini görüyorum bu anlamda kendime güveniyorum. Hem beyazperdede olmak hem de ekranda olmak. İkisinin de tozunu yutmuş, damarlarımızda dolaşan kan olduğu için o aşkı hem beyaz perdeyi hem televizyonu istiyorum" ifadelerini kullandı.

zara-2

Dizilerdeki yoğun tempoyla çalışmanın zor olmayacağını söyleyen sanatçı bu işe bilerek girdiğini, sahne ve müziğin birinci, sinema ve dizinin de ikinci aşkı olduğunu söyledi.

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
Sıla Türkiye turnesine devam ediyorSıla Türkiye turnesine devam ediyor
Önce sıfır makyaj sonra filtre...Önce sıfır makyaj sonra filtre...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zara türkücü zara zara yeni dizi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meryem Uzerli'den annelik paylaşımı!

Meryem Uzerli'den annelik videosu!

Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için romantik paylaşım!

Alişan'dan romantik paylaşım!

Sıla Türkiye turnesine devam ediyor

Sıla Türkiye turnesine devam ediyor

Sıfır makyaj Adriana Lima

Önce sıfır makyaj sonra filtre...

Şebnem Schaefer: Erkekleri baştan çıkaran rolleri...

Erkekleri baştan çıkaran rolleri...

Didem Soydan'dan itiraf: Aşık oldum

Dünyaya duyurdu: Aşık oldum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.