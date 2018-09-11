Ünlü Victoria's Secret modeli aslında bir dahi!

Ünlü modelin asıl mesleğini duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte güzel meleğin gizli kariyeri...

Ünlü modelin mesleğini duyanlar inanamıyor

1 / 28 Victoria's Secret modeli olan 34 yaşındaki Lyndsey Scott'un modellikten önceki kariyeri herkesi şaşırtıyor. Model olması ve güzelliği gerekçesiyle herkesin 'aptalmış' gibi baktığı ve önemsemediği Lyndsey, ABD'de ve dünya çapında sosyal medyadadan oldukça kötücül ve ezici mesajlar alıyor.

2 / 28 Kod yazıp, programlama yapıyor! İlginç olan kısım ise ünlü modelin, bilgisayar bilimleri okumuş olması. Ayrıca programlama ve kod yazma konusunda oldukça başarılı olan model, bilinen modellik kariyerinin aksine aslında bir matematik dahisi.

3 / 28 Kod yazmanın yanı sıra iOS mobil uygulama yazılımının geliştiriciliği yapan Lyndsey, iPhone'lar ve iPad'ler için mobil uygulamalar yazıyor. Lisans eğitimi sırasında Java, MIPS ve C ++ programlama dillerini öğrenen model, Python, Objective C ve iOS'ta kendi uygulamalarını yazmak için kendini geliştirdi.

4 / 28 Aldığı eğitimler sırasında atletizm alanında da dereceler yapan Scott, bilgisayar bilimi eğitiminden önce ise Amherst Koleji'nde tiyatro, ekonomi ve fizik eğitimi de aldı.

5 / 28 New Jersey doğumlu ünlü model, dokuz yaşından beri dövüş sanatlarıyla uğraşıyor ve tekvandoda siyah kuşağa sahip.

6 / 28 Okul yıllarından sürekli olarak zorbalığa uğradığını ve alay edildiğini söyleyen model, o yıllarda kimseyle göz göze gelmemek için okulda saklandığını, böylece kafeteryada yada herhangi bir yerde onu aşağılayacak biriyle karşılaşmadığını söylüyor.

7 / 28 Eğitimini tamamladıktan sonra bilgisayar bilimlerinden daha çok oyunculukla ilgilenmeye başlayan Lyndsey, New York'da seçmelere başvurdu. Vücudunu değiştirmeye ve güzelleştirmeye başlayan kız, arkadaşların cesaretlendirilmesiyle modellik için başvuruda bulundu.

8 / 28 Ajanslar tarafından reddedildi Ancak iki yıl boyunca başvurduğu her ajans tarafından reddedildi. Ailesi bu dönemde onu bilgisayar bilimi mesleğine geri dönmeye çağırdı.

9 / 28 Fakat daha sonra başvurular neticesinde bir ajansa kabul edilen Lyndsey Scott, böylece modellik kariyerine de başlamış oldu.

10 / 28 Asıl işinin modellik olmadığını söyleyen ve boş zamanlarında akıllı telefon ile bilgisayarlar için uygulamalar yapan Victoria's Secret'ın ünlü meleği, bu özellikleriyle modeller ve bilgisayar programcıları hakkındaki klişelere meydan okumak ve genç kadınları bilgisayar bilimlerine teşvik etmek istiyor.

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