Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı, sosyal medyada yorum yağdı

Yeteneği ve güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan milli voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız hali dikkat çekti.

TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek'in paylaştığı videoda Zehra Güneş'in doğal görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Her zaman güzel'' ve ''Yine çok tatlı'' gibi yorumlarda bulundu.

Zehra Güneş, daha önce verdiği bir röportajda ''Kendine 10 üzerinden kaç puan verirsin?'' sorusuna ''Kendimi gerçekten güzel bulmuyorum. Sempatik olabilirim. Bu itirafla linç de yemek istemiyorum açıkçası'' diyerek şaşırtmıştı.

Zehra Güneş, bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşıyor. İkilinin yakın zamanda evlenecekleri konuşuluyor.

Yurt dışında yer aldığı maçlarda kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan Zehra Güneş'in Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Ünlü voleybolcu, birçok global firma ile işbirliği halinde.



