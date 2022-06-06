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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'ten romantik paylaşım!

06.06.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, kariyer hayatıyla olduğu gibi özel hayatıyla da göz önünde. Eren Ali Dişli ile aşk yaşayan Güneş, pozlarını Instagram'a atmış ve o pozuyla magazin gündeminde ses getirmişti. Ünlü isimden bir romantik paylaşım daha geldi.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'ten romantik paylaşım!

Genç yaşında elde ettiği kariyeriyle gündemden düşmeyen voleybolcu Zehra Güneş, bir süredir film yapımcısı Eren Dişli ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla pozunu paylaşarak gündeme gelen Güneş, bu paylaşıma bir yenisini daha ekledi.

ZEHRA GÜNEŞ AŞKA GELDİ

22 yaşındaki Zehra Güneş, erkek arkadaşının fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Voleybolcu Zehra Güneş'ten romantik paylaşım!

Güneş'in o fotoğrafa kalp emojisi koyması dikkat çekti.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'ten romantik paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde Dişli ile pozunu paylaşan Güneş, yaptığı hareketle takipçilerini şaşırtmıştı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'ten romantik paylaşım!

Güneş, sevgilisinin Instagram adını kalbine etiketlemişti.

Voleybolcu Zehra Güneş'ten romantik paylaşım!

Zehra Güneş son zamanlarda Instagram pozlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'ten romantik paylaşım!

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'ten romantik paylaşım!

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