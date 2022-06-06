Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'ten romantik paylaşım!

Genç yaşında elde ettiği kariyeriyle gündemden düşmeyen voleybolcu Zehra Güneş, bir süredir film yapımcısı Eren Dişli ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla pozunu paylaşarak gündeme gelen Güneş, bu paylaşıma bir yenisini daha ekledi.

ZEHRA GÜNEŞ AŞKA GELDİ

22 yaşındaki Zehra Güneş, erkek arkadaşının fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Güneş'in o fotoğrafa kalp emojisi koyması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Dişli ile pozunu paylaşan Güneş, yaptığı hareketle takipçilerini şaşırtmıştı.

Güneş, sevgilisinin Instagram adını kalbine etiketlemişti.

Zehra Güneş son zamanlarda Instagram pozlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu.





