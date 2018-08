Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde, ikili arasında üç güne yayılan şiddet olayı tarafların iddialarına göre şöyle yer aldı: Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için 4 Ağustos'ta Ortaköy'deki Sait Halim Paşa yalısına gitti. Yağızcan Y. yanından ayrılan sevgilisine 'Sen neden benim yanımda değilsin' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırıp, kafa attı. Şoke giren Selin C., çevreden utanması nedeniyle polisi aramadı. Yağızcan Y.'nin tekrar dövmeye başladığı, genç kız tepki vermedi. Düğünden beraber ayrılan ikilinin tartışması bu kez dışarıya taşındı. Selin C.'yi bir kuytu bir yere götürmeye çalışan Yağızcan Y., başarılı olamayınca zorla bir taksiye bindirdi.

TAKSİCİ UYARDI VURMAYI BIRAKTI



Takside Selin C.'yi tokatlayan Yağızcan Y. sürücünün uyarısı üzerine dayağa ara verdi. Çift, Mecidiyeköy'de bir arkadaşının evine gitti. Eve girer girmez Selin C. kendini bir odaya kilitledi. Yağızcan Y. "Bir şey yapmayacağım" diye yalvararak stajyer avukatı ikna etti. Selin C. kapıyı açınca yatağa yatırdığı genç kızın boğazını sıkıp boğmaya başladı. Uzun süre nefessiz kalan Selin C.'yi bırakan Yağızcan Y. odadan çıkmasına da izin vermedi. Ertesi sabah evden ayrılan ikili Yağızcan Y.'nin evine gitti. Ertesi gün Selin C. hastaneden rapor alarak şikayetçi oldu.