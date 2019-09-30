HABER

Ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:56 | Son Güncelleme

Türk edebiyatına yaptığı önemli katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu.Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SETA iş birliğiyle Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde ünlü yazar Alev Alatlı’yı ağırladı.

Ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu

Türk edebiyatına yaptığı önemli katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu.
Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SETA iş birliğiyle Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde ünlü yazar Alev Alatlı’yı ağırladı. Programa Alatlı’nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Melik ve öğretmenler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ünlü yazar Alev Alatlı, son kitapları “Fesüphanallah” ve “Hafazanallah” ile ilgili bir konuşma yaptı.
Programda ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “İstanbul’u Okuyorum” projesinin tanıtımı da yapıldı. Daha sonra Başkan Vekili Melik, ünlü yazar Alev Alatlı’ya çiçek takdim etti. Katılımcılara Yazar Alatlı’nın 2 kitabı hediye edildi.
“Yoksulluğu tanımak çok önemli”
Çocukluğundan bahseden yazar Alatlı, “Eğer ben böyle bir gençlik ve çocukluk geçirmeseydim bunların hiç biri olmazdı. İnsan yoksulluğa şükür duyar mı ben duyarım. Bu arabesk bir tutum değildir ama yoksulluğu tanımak çok önemli. Çünkü insanı çok güçlü kılıyor. Onun etrafından nasıl döneceğinizi, nasıl bir hamleyle tekrar ortaya nasıl çıkabileceğinizi görüyorsunuz. Ders alırsanız şayet müthiş bir avantaj olabiliyor. Hepimizin bir zafiyetinin de tek başına kalmaktan korkmak olduğunu bilin. Kadın ve erkek hiç farketmez hepimiz tek başına kalmaktan korkarız" dedi.

Ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu

Ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu

Ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu

Ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Gökbilim teorilerine meydan okuyan keşif: Küçük yıldızın yörüngesinde dev gezegenGökbilim teorilerine meydan okuyan keşif: Küçük yıldızın yörüngesinde dev gezegen
GÜNCELLEME - Kek paketinden uyuşturucu çıktıGÜNCELLEME - Kek paketinden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste yangın! Seferler aksadı

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.