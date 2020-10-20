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  4. Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!

Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!

İLGİNÇ HABERLER  | 20.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

ABD'de yayımlanan New Yorker dergisinin yazarı, avukat Jeffrey Toobin'in iş arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği Zoom toplantısında mastürbasyon yaptığı iddia edildi. New Yorker tarafından yapılan açıklamada, Toobin'in ücretsiz izne çıkarıldığı belirtildi.

Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!

New Yorker dergisi yazarı ve avukat Jeffrey Toobin iş arkadaşıyla Zoom üzerinden toplantı yaparken, mastürbasyon yaptığı iddiasıyla ücretsiz izne çıkarıldı.

Vice'ta yer alan haberde, Jeffrey Toobin, Zoom toplantısına ara verdikten sonra ikinci bir aramaya geçerek mastürbasyon yaptı.

Jeffrey Toobin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Utanç verici, aptalca bir hata yaptım. Kameram kapalı sanıyordum. Zoom konuşmasındaki kimsenin beni görmediğini düşünüyordum. İş arkadaşlarımda ve ailemden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

NEW YORKER'DAN AÇIKLAMA

New Yorker dergisinin genel yayın yönetmeni David Remnick, çalışanlarına konuyla ilgili gönderdiği e-postada, "Farklı kaynaklardan duyduğunuz gibi yazarımız Jeff Toobin bir Zoom konuşmasında yaşanan olaydan sonra ücretsiz izne çıkarıldı. Bu konuyu incelemeye devam ettiğimizi bilmenizi isteriz" açıklamasında bulundu.

New Yorker ekibi veya Toobin Zoom toplantısında ne yaşandığına dair açıklamada bulunmadı.

Öte yandan, CNN'de de kıdemli hukuk analistliği görevi yapan Toobin’in izin aldığını belirtildi.

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