HABER

Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu evinde ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 00:13 | Son Güncelleme

Şişli'de çevirmen Murat Tuğlacıyan evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu evinde ölü bulundu!

Alınan bilgiye göre Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokağı'ndaki bir evden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

PARSEĞ TUĞLACIYAN'IN OĞLU

Polis, 60 yaşlarındaki çevirmen Murat Tuğlacıyan'ın salonda hareketsiz yattığını görüp sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, incelemesinde Tuğlacıyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

PARTNER33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif
Kartal'da bina çökmesiKartal'da bina çökmesi
Tunuslu öğretmenler hükümet binasının önünde toplandıTunuslu öğretmenler hükümet binasının önünde toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şişli Murat Tuğlacıyan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem (Kandilli Rasathanesi-AFAD Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Hatay'da eğitime şiddetli rüzgar engeli

O ilde eğitime şiddetli rüzgar engeli

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Kartal'daki faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

Faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

Edirne, Hakkari ve Iğdır dışında tüm yurtta yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta etkili olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.