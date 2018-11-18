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Ünlü yazarlar TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 18:44 | Son Güncelleme

Fuarda imza etkinlikleri için ayrılan salonda kitaplarını imzalayan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya okurları yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" bugün sona eriyor.

Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarda ünlü yazarlar, imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı.

Fuarda imza etkinlikleri için ayrılan salonda kitaplarını imzalayan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya okurları yoğun ilgi gösterdi.

İmza salonlarında ayrıca Sunay Akın, Hakan Günday, Hasan Ali Toptaş, Burak Aksak, emekli orgeneral ve yazar İlker Başbuğ, Canan Tan, Hatice Kübra Tongar, Talha Uğurluel, Kahraman Tazeoğlu, oyuncu Caner Cindoruk, Banu Avar ve Yekta Kopan, okurları için eserlerini imzalayarak, fotoğraf çekildi.

Stantlarda ise Tuti Kitap Yayıncılık'ta Sinan Canan ve Mustafa Acungil, Destek yayınlarında Murat Tavlı ve Nedim Şener, Ketebe Yayınlarında İsmail Kılıçarslan, kitaplarını imzalayan yazarlar arasındaydı.

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37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı

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