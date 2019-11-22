HABER

Ünlü yemek şefleri evsizler için pişirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

Ünlü şefler, Beyoğlu’ndaki "Hayata Sarıl Lokantası"ında buluşarak evsizler için 7.kez yemek pişirdi.Beyoğlu’nda hayatını boyunca yaşadığı zorluklardan sonra evsiz kalarak dışarıda yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Ayşe Tükrükçü, hayata geçirdiği "Hayata Sarıl Lokantası" ile yaşama tutundu.

Ünlü şefler, Beyoğlu’ndaki "Hayata Sarıl Lokantası"ında buluşarak evsizler için 7.kez yemek pişirdi.
Beyoğlu’nda hayatını boyunca yaşadığı zorluklardan sonra evsiz kalarak dışarıda yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Ayşe Tükrükçü, hayata geçirdiği "Hayata Sarıl Lokantası" ile yaşama tutundu. Tükrükçü lokantayı açtıktan sonra evsizler için yemek pişirmeye başladı. Onun bu çabasını gören iş adamları da ona ve evsizlere yardım elini uzatmak için harekete geçti. Bu kapsamda Türkiye’nin ünlü bir otel grubuyla işbirliğine imza atan Ayşe Tükrükçü, otelin ünlü şefleriyle "Hayata Sarıl Lokantası’nda" evsizlere yemek pişirdi. Her ay belirlenen iki otelin şefleri bir gün boyunca "Hayata Sarıl Lokantası’nda" özel bir menüyü pişiriyor ve servis ediyor. Gün boyu gelen misafirlerin satın aldığı bu menüden elde edilen gelir Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanılıyor. Radisson Hotel Group Türkiye Sorumlu İşletme Projeler ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan Hayata Sarıl Lokantası’na destek kampanyasında 8 aylık pişirme programının yedinci etkinliği gerçekleştirildi.

“Bu insanlar için ikinci proje bir ev olsun”
Projenin içerisinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden iş kadını Nalan Aksoy, “2 yıldır bu proje var. Bütün kadınlara sesleniyorum; herkes bunun ucundan tutabilir. Bu insanlar sokakta yemeklerini yiyor. Burada bir kap yemek yemekten gurur duydum. 30 gün 40 gün duş almayan insanlar varmış. Bu insanlar için ikinci proje bir ev olsun. Orada duşunu alsınlar. Tek üzüldüğüm şey ben projeyi yeni öğrendim. Ayda bir defa da olsa bu projeye katkı vermemiz gerekiyor. Türkiye’nin heryerinde evsiz var. Bu projeler çoğalsın. Türkiye’nin bir çok yerinde olsun. İlk kez katıldım” dedi.

“Bugün yapılan etkinlik çok daha verimli geçti”
Bir başka iş kadını Yeşim Doğukan ise, “Mayıs ayından beri otel grubu olarak bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu yedinci organizasyonumuz oldu. Büyük bir mutluluğu var. Daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Farkındalığı yükseltmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Radisson Residences Vadistanbul Otel Müdürü Nihan Sıcakkanlı projeye olan ilgiyi ile ilgili, “Projede çok ilgi çektik. Bugün yapılan etkinlik çok daha verimli geçti. Sağolsunlar birçok hayırseverler evsiz insanlarımıza yardımcı olmak için bizimle burada olmaya başladılar. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“49 bin 981 tabak ücretsiz evsiz dostlarımıza yemek verdik”
"Hayata Sarıl Lokantası" ile yaşama tutunan 52 yaşındaki Ayşe Tükrükçü ise açıklamasında, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Eski evsiz olarak ben burada yedinci çalışan birisiyim. Burada sokakta yaşayan insanlara iş desteği ve psikolojik destek sağlıyoruz. 2017 yılında dükkanı açtığımızda 28 Ekim’e kadar 49 bin 981 tabak ücretsiz evsiz dostlarımıza yemek verdik. Akşam saat 20.00’dan sonra evsiz dostlarımıza ücretsiz yemek veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Sivas’ta korkutan yangınSivas’ta korkutan yangın
Boyner’de ‘Şahane Cuma’ etkisi; yüzde 60 indirimBoyner’de ‘Şahane Cuma’ etkisi; yüzde 60 indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

Erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu! AK Parti'den açıklama

Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

100 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.