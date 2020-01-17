Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Prens Harry ile evlenmeden önce ivmeyle yükselen bir oyunculuk kariyerine sahip olan Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ne yapacağı hala merak konusu.

Markle'a ilk teklif dünyanın en çok tıklanan yetişkin içerik sitelerinden biri olan YouPorn'dan geldi.

YouPorn'un başkan yardımcısı Charlie Hughes Meghan Markle için bir açık mektup yayımladı.

Mektupta Meghan'a sitenin 'Özel İnisiyatifler Diretörlüğü' teklif edildi.

Birçok kurum ve kuruluşun porno endüstrisinden herhangi bir maddi yardımı kabul etmediğini belirten başkan yardımcısı, endüstriye yönelik yaratılan bu algıyı Markle'ın kırabileceğine vurgu yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Biz YouPorn'da her zaman geri vermenin yollarını ararız fakat endüstrimize yönelik peşin yargılardan ötürü kurum ve kuruluşlar bizden gelen yardımları kabul etmiyor. Siz dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yaratıcı çözümlerinizle, ilginç yöntemlerinizle kendini kanıtladınız. Bu yüzden bu pozisyona şahane bir şekilde uyuyorsunuz. MEGXIT sürecini yakından takip ediyor ve kraliyet dışında kendinize bir hayat kurma çabanızı takdir ediyoruz. Size çok daha ilginç teklifler sunulacağını biliyoruz ancak biz size, YouPorn'un hayır işlerini organize etmeniz için eşsiz bir pozisyon olan 'Özel İnisiyatifler Direktörlüğü'nü teklif ediyoruz."

Meghan Markle ve Prens Harry iki hafta önce Instagram hesaplarından yaptıkları ortak bir açıklamayla kraliyetteki görevlerini bırakmak istediklerini açıklamışlardı. İngiltere ve Kanada arasında yaşayacak olan çiftin bir de Archie isimli bebekleri bulunuyor!



