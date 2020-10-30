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Ünlü yetişkin sitesi ilk 'cinsel eğitim dizisini' çekiyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Pornhub, kendi yapımı olan cinsel eğitimi dizisiyle gerçek hayat ve fantaziler arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Ünlü yetişkin sitesi ilk 'cinsel eğitim dizisini' çekiyor!

Okullarda verilen cinsel eğitimin yetersizliği ile birlikte, gençler çoğunlukla cinsellikle ilgili bilgilerinin bir kısmını porno içeriklerden elde ediyor. Oysa herkesin bildiği gibi porno filmlerde görülenler gerçek değildir ve insanlarda cinselliğe dair sağlıklı olmayan gerçek dışı beklentiler oluşturur.

Pornhub, bu konuda bir sorumluluk üstlenerek “Pornhub Sexual Wellness Center (Pornhub Cinsel Sağlık Merkezi)” adında, 11 videodan oluşan bir cinsel eğitim programı yayınladı. Bu videolar ilişkiler, cinsel sağlık ve elbette ki seksin kendisiyle ilgili bilgilendirici içerik sunuyor.

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Videolar, doktorlar ve lisanslı seks terapistleri gibi profesyoneller tarafından sunuluyor. İnsan anatomisine de değinen videolar seksle ilgili gerçek dışı mitleri ortadan kaldırmayı ve doğru cinselliği örneklerle anlatmayı amaçlıyor.

Cinsellikte ve ilişkilerde iletişim, rıza, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve koronavirüs salgınında seks gibi bir çok güncel konunun işlendiği videolar için, uzman anlatıcılardan biri ve Pornhub Sexual Wellnes Center direktörü Dr. Laurie Betito “Takipçilerimize cinsel sağlıkla ilgili yeni girişimimizi sunmaktan heyecan duyuyorum. Söz verdiğimiz gibi kullanıcılarımızın cinsel sağlık bilgilerini genişletmek için farklı platformlardan ve ortamlardan faydalanıyoruz” dedi.

Betito, merkezin amacının hem eğitici hem de eğlenceli nitelikli bilgi sunmak olduğunu söyleyerek “Nasıl seks yapacağını araştıran birçok insan var. Videolarımızın bu sorulara bir yanıt olmasını umuyoruz” dedi.

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Pornhub’ın başkan yardımcısı Corey Price ise yayınladığı bir basın bülteninde “Günlük yaklaşık 70 milyon ziyaretçiye hitap eden bir platform olarak seks konusunda bilgi ve tavsiye için başvurabilecekleri, kaynak olarak kullanabilecekleri, güvenilir bir eğitim platformu sunmak istedik” dedi.

Şirket olarak cinsel sağlık açısından eğitimin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Price “Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, güvenli cinsellik için kapsamlı bilgiler, seks teknolojilerindeki en son gelişmeler gibi bilgi ihtiyacınızı sağlamak için 7/24 ulaşabileceğiniz tek durak noktası olarak Pornhub’ı düşünebilirsiniz” dedi.


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