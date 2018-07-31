MAGAZİN

Ünlü yıldız Julia Roberts, son haliyle hayranlarını şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

51 yaşındaki ABD'li yıldız Julia Roberts, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

Ünlü yıldız Julia Roberts, son haliyle hayranlarını şoke etti

Hollywood yıldızı 51 yaşındaki Julia Roberts, oyuncu yeğeni Emma Roberts ile kart oynarken çekilen bir fotoğrafın mağduru oldu. Julia Roberts'ın makyajsız haliyle çekildiği fotoğraf hayranlarında şok etkisi yarattı.

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Oldukça bitkin görünün Roberts, bu pozla sınıfta kaldı. Roberts hayranları 'Julia Roberts'ın yüzüne ne oldu?' demekten kendilerini alıkoyamadı.

Julia Robert geçtiğimiz Haziran ayında kişisel Instagram hesabını açmış ve ilk olarak bu pozunu hayranlarıyla paylaşmıştı. Ünlü yıldızın Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.
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DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI SEÇİLMİŞTİ
People dergisi 2017'de Julia Roberts'ı 'Dünyanın en güzel kadını' ilan etmişti. 140 milyon dolarlık servetiyle Hollywood'un en zengin oyuncusu olan Roberts, ‘Mona Lisa Smile’ filmiyle aldığı 25 milyon dolarlık ücretle de sinema tarihinin en yüksek ücretli kadın oyuncusu olmaya hak kazandı.

Sosyal medyaya 'pamuk şeker gibi yapışkan' diyen Julia Roberts, Temmuz ayının başlarında Instagram hesabı açmıştı.

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julia roberts instagram hollywood

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