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Ünlü yıldızlardan olay yatak odası itirafları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:09 | Son Güncelleme

Birbirinden ilginç fantezileri olan ünlüler yatak odası sırlarını paylaştı.

Yatak odası sırlarını paylaşmaktan çekinmeyen dünyaca ünlü isimler bakın neler söyledi...

Ünlü yıldızlardan yatak odası fantezileri itirazı

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RIHANNA

RIHANNA
Rihanna, kalçasına şaplak atılmasını seviyor. Rihanna, ilişki esnasında domine edilmekten hoşlandığını ve "birinin kadını" olmayı hissetmenin kendisini iyi hissettirdiğini söylüyor.
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SCARLETT JOHANSSON

SCARLETT JOHANSSON
Scarlett Johansson, arabada ilişkiye girmeyi daha çok seviyor. Biraz heyecan istediği zaman arabayı seçtiğini söyleyen ateşli oyuncu, arka koltuğu tercih ediyor.
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BEYONCE

BEYONCE
Beyonce, The Louvre müzesinde cinsel ilişkiye girmek istiyor. En sevdiği şehir olan Paris'te yer alan The Louvre (Apesh*t şarkısının müzik videosunun neden The Louvre müzesinde çekildiğini de böylece anlamış oluyoruz.) müzesinde ilişkiye girmek istediğini söyleyen Beyonce'un bir diğer fantezisi de, ilişki moduna girebilmek için kırmızı şarap içip meyve yiyerek 90's R&B müzikleri dinlemek.
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JAMES FRANCO

JAMES FRANCO
James Franco, tavşan kostümlerinden etkileniyor.
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EVA LONGORIA

EVA LONGORIA
Eva Longoria, mastürbasyon yapmayı tercih edenlerden.
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MADONNA

MADONNA
Madonna da BDSM aşığıymış. "BDSM de ne?" diyecek olursanız; cinsel yaşamın eziyet üzerine kurulu olduğu bir felsefe.
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ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE
Angelina Jolie, yatakta bıçaklarla oynamayı seviyormuş.
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MIRANDA KERR

MIRANDA KERR
Miranda Kerr, kadın vücudundan özellikle poposundan çok hoşlanıyormuş.
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KRISTEN STEWART

KRISTEN STEWART
Kristen Stewart, koltuk altının yalanmasından hoşlanıyormuş.
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HEIDI KLUM

HEIDI KLUM
Heidi Klum, kıyafetleri üzerindeyken sevişmekten hoşlanıyormuş.
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cinsellik ünlü

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