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  4. Ünlü yönetmen Alan Parker hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Alan Parker hayatını kaybetti

31.07.2020 19:29 | Son Güncelleme

"Bugsy Malone" ve Türkiye'de tepki toplayan "Geceyarısı Ekspresi" gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Alan Parker, 76 yaşında hayatını kaybetti.

"Bugsy Malone" ve "Geceyarısı Ekspresi" gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Alan Parker, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinin yaptığı yazılı açıklamada İngiliz yönetmenin Cuma sabahı hayatını kaybettiği bildirildi.

Filmleri arasında "Fame", "Evita" ve "The Commitments" gibi yapımlar da bulunan Parker'in çektiği filmler toplamda 19 Bafta, 10 Altın Küre ve 10 Oskar ödülü kazandı.

1944'te Londra'da doğan Parker, kariyerine reklam sektöründe metin yazarı olarak başlamıştı.

Parker, ilk uzun metrajlı filmi Bugsy Malone'u 1975'e çekti. 1977 yapımı ikinci filmi Geceyarısı Ekspresi'yle de iki Oskar, altı Altın Küre ve dört Bafta ödülü kazandı.

1981'de "Pink Floyd - The Wall" filmine imza atan ünlü yönetmen evli, beş çocuk ve yedi torun sahibiydi.

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