Ünlü yönetmen Onur Ünlü kurduğu site ile hayatını satıyor! Onur Ünlü kimdir?

Leyla ile Mecnun dizisiyle büyük bir üne kavuşan ve geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü yönetmen Onur Ünlü, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile olan birlikteliğinin ardından bu kez “Hayatımı satıyorum” diyerek kurduğu internet sitesiyle gündeme geldi. www.hayatimisatiyorum.com üzerinden girilebilen internet sitesinde Onur Ünlü bugüne dek hayatında önemli bir yeri olan ve hayranlarının da ilgi gösterebileceği eşyaları satıyor. Ünlü yönetmenin bazı hayranları ise bunun gerçek mi yoksa yeni bir filmin tanıtımı mı olduğunu araştırıyor. Hayatımı satıyorum! Kısa bir süre önce kurulan sitede “Hayatımı satıyorum nedir” şeklinde sitenin açıklaması da belirtiliyor. Buna göre internet sitesinde Onur Ünlü’nün yaşamı, ölümü ve sonrası da dahil olacak şekilde hayatıyla ilgili tüm maddi ve manevi değerlerin satışı gerçekleşiyor. Sitede sabit fiyatlı ürünlerin yanı sıra açık artırma ile satılan ürünler de bulunuyor. Onur Ünlü tarafından hayata geçirilen bu internet sitesinin içerisinde aldığı ödüllerden, dizi ve filmlerde kullandığı ekipmanlara, kostümlerden kıyafetlere ve kitaplara kadar çok sayıda eşya ve ürün bulunuyor.

Hayranları, Onur Ünlü ve ekibinden yeni bir film haberi beklerken böyle bir internet sitesi kurulmasının nedenini araştırıyor. İnternet sitesine eklenen ve satışa çıkarılan ürünler arasında oldukça şaşırtıcı parçalar da var. Aynı zamanda ürünlerin açıklama kısımlarında Onur Ünlü’nün alışılmış keyifli mizah anlayışının izleri de bulunuyor. Ayrıca sitenin girişinde yer alan Marcel Duchamp’ın sözü “Saçma, zamanla anlam kazanır.” sözü dikkat çekiyor. Onur Ünlü kimdir? Sık sık filmleri ve son dönemde de özel hayatı ile gündeme gelen ünlü yönetmenin satış yapılan sitesiyle ilgili haberlerin ardından yönetmen Onur Ünlü kaç yaşında ve Onur Ünlü nereli şeklinde sorularla hakkında araştırma yapılmaya başladı. 24 Haziran 1973 doğumlu olan Onur Ünlü Leyla ile Mecnun büyük bir başarı elde etmesiyle hem televizyon izleyicileri hem de sinemaseverler tarafından takip edilmeye başladı. Onur Ünlü yaş olarak 47 yaşındadır. Onur Ünlü dizileri arasında bulunan Leyla ile Mecnun Onur Ünlü ve ekibi tarafından yapılan en başarılı işlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları bölümü mezunu olan ünlü yönetmen Marmara Üniversitesi’nde de yüksek lisansını tamamladı. Filmleri ve şiirlerinin yanı sıra şiir çalışmaları da bulunan Onur Ünlü kariyeri boyunca çok sayıda filmiyle çeşitli ödüllere layık görüldü. Onur Ünlü filmleri ve dizileri arasında Sen Aydınlatırsın Geceyi, Leyla ile Mecnun, Celal Tan ve Ailesi’nin Aşırı Acıklı Hikayesi, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Görünen Adam, Polis, Çocuk, Gazi, Güneşin Oğlu, Beş Şehir, Şubat, Ben de Özledim, İtirazım Var, Put Şeylere, Dudullu Postası ve Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi işler bulunuyor.