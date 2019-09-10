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Ünlü yönetmen Saçıntı’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden babası Muhittin Saçıntı (74) Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Emekli astsubay Muhittin Saçıntı, hafta sonu gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden babası Muhittin Saçıntı (74) Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Emekli astsubay Muhittin Saçıntı, hafta sonu gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale ile hayata yeniden döndürülen Saçıntı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Saçıntı’nın cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alınarak Gökçam köyüne götürüldü. Son kez baba ocağına getirilen Saçıntı’nın naaşı burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Saçıntı’nın cansız bedeni köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazede taziyeleri kabul eden ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar ben babama sevdiğimi söyleyemediğim için ve sevdiğimi söylemek için 2 film çektim. Babamın Ceketi filmi televizyonda yayınlanırken babamın kalbi durdu. Takdiri ilahi diyelim. Babanıza sevdiğinizi söylemediyseniz ertelemeyin. Babalar evlatlarınızı sevdiğinizi söyleyiniz” mesajı yayınlamıştı.
Cenazeye ünlü yönetmen Saçıntı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve oyuncular katıldı.

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