Ünlü yönetmen: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek

İSTANBUL, (DHA)- Ünlü yönetmen Ezel Akay, sinema ve televizyon sektörünün geldiği noktayı değerlendirerek, "Televizyon önümüzdeki 5 yılda yeryüzünden tamamen silinecek. 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak" dedi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay, İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen 'Mentorun CEO Olsun' eğitim programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Sinema ve Televizyon sektörünü, deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Ezel Akay, eğitim sonrası DHA'nın sorularını yanıtladı. Eğitimi çok faydalı bulduğunu söyleyen Yönetmen Ezel Akay, "Bugünkü etkinlik bir tür kariyer toplantısı. Bu meslek nedir, öğrenciler neler yapmalı, meslek nasıl yapılır, nasıl sinemacı olunur gibi konulardan bahsettik. Bu geleneğin devam etmesi çok iyi eğitimler çok da faydalı diye düşünüyorum. Üniversite meslek seçiminin ilk adımı bu da meslek seçiminde yön verici bir eğitim oldu" diye konuştu.

SEKTÖRÜ YENİ FORMATLAR BEKLİYOR

Dizi sürelerinin uzun olmasının sektörün yıllardır yaşadığı bir problem olduğuna dikkat çeken Ezel Akay, "Uzun dizilerin problemi dizilerin kendilerinin uzun olması değil. Onları üretirken yaşanan üretim sorunları çok ağır. Diziler bütün dünyada ikiye bölünerek seyrediliyor. Bunun temel nedeni ise ekonomik. Televizyonların reklam gelirleri çok düşük olduğundan dizilerin bütçesini karşılamak için dizileri daha uzun yapmak zorunda kaldılar. 10-15 yıldır bu böyle devam ediyor. Eğer televizyonlar klasik reklamlar dışında gelir kaynakları bulmazlarsa dizilerin uzunluğu böyle devam edecek. Televizyon önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen yeryüzünden silinecek. En azından Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde böyle olacak. Sektör yepyeni formatlara geçecek. Dolayısıyla 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak. Dijital sistemler ve internet sayesinde bütün televizyonların arkasında bir internet kablosu yer alacak. İnsanlar seçerek istedikleri dizi ve filmleri izleyecekler. Şu an konuştuğumuz birçok şey, yakın zamanda geçmişte kalacak" ifadelerini kullandı.