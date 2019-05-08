HABER

Ünlü yönetmen: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Ezel Akay, sinema ve televizyon sektörünün geldiği noktayı değerlendirerek, "Televizyon önümüzdeki 5 yılda yeryüzünden tamamen silinecek.

Ünlü yönetmen: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek

İSTANBUL, (DHA)- Ünlü yönetmen Ezel Akay, sinema ve televizyon sektörünün geldiği noktayı değerlendirerek, "Televizyon önümüzdeki 5 yılda yeryüzünden tamamen silinecek. 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak" dedi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay, İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen 'Mentorun CEO Olsun' eğitim programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Sinema ve Televizyon sektörünü, deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Ezel Akay, eğitim sonrası DHA'nın sorularını yanıtladı. Eğitimi çok faydalı bulduğunu söyleyen Yönetmen Ezel Akay, "Bugünkü etkinlik bir tür kariyer toplantısı. Bu meslek nedir, öğrenciler neler yapmalı, meslek nasıl yapılır, nasıl sinemacı olunur gibi konulardan bahsettik. Bu geleneğin devam etmesi çok iyi eğitimler çok da faydalı diye düşünüyorum. Üniversite meslek seçiminin ilk adımı bu da meslek seçiminde yön verici bir eğitim oldu" diye konuştu.

SEKTÖRÜ YENİ FORMATLAR BEKLİYOR

Dizi sürelerinin uzun olmasının sektörün yıllardır yaşadığı bir problem olduğuna dikkat çeken Ezel Akay, "Uzun dizilerin problemi dizilerin kendilerinin uzun olması değil. Onları üretirken yaşanan üretim sorunları çok ağır. Diziler bütün dünyada ikiye bölünerek seyrediliyor. Bunun temel nedeni ise ekonomik. Televizyonların reklam gelirleri çok düşük olduğundan dizilerin bütçesini karşılamak için dizileri daha uzun yapmak zorunda kaldılar. 10-15 yıldır bu böyle devam ediyor. Eğer televizyonlar klasik reklamlar dışında gelir kaynakları bulmazlarsa dizilerin uzunluğu böyle devam edecek. Televizyon önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen yeryüzünden silinecek. En azından Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde böyle olacak. Sektör yepyeni formatlara geçecek. Dolayısıyla 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak. Dijital sistemler ve internet sayesinde bütün televizyonların arkasında bir internet kablosu yer alacak. İnsanlar seçerek istedikleri dizi ve filmleri izleyecekler. Şu an konuştuğumuz birçok şey, yakın zamanda geçmişte kalacak" ifadelerini kullandı.

İKİ YENİ FİLM MÜJDESİ

Türkiye'nin de bu dijital değişime ayak uydurduğunu belirten Ezel Akay, bu konuda son 5 yılda önemli adımların atıldığını söyledi. Pembe dizi olarak tabir edilen uzun formatlı dizilerin özel bir izleyici kitlesi olduğuna dikkat çeken ünlü yönetmen, seyirci kitlesi yüksek olduğundan bu dizilerin devam edeceğini ifade etti. Bu yaz iki yeni projeye başlayacağının müjdesini veren Ezel Akay, "Bu yıl iki tiyatro oyunu sahneye koydum. Biz sinemacılar ağırlıklı olarak yazın film çekiyoruz. Ben de bu yaz iki tane film yapacağım" dedi.

MENTORUN CEO OLSUN PROGRAMI HAKKINDA

Eğitim programı hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Sektörle İşbirliği Ofisi Koordinatörü Şule Kılıçarslan ise şunları söyledi:

"Üniversitemizin 'Mentorun CEO Olsun' adlı bir eğitim programı var. Öğrencilerimiz henüz üniversitede okurken onları alanlarındaki lider isimlerle bir araya getiriyoruz. Hem sektörle iç içe oluyorlar hem de sektörün önemli isimleri tecrübelerini aktarıyor. Bu sayede ilerde yapacakları meslekler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bu kapsamda 60 mentorumuz var. Sevgili Ezel Akay da onlardan birisi. Kendisi bizim Yeni Medya ve Radyo Sinema ve Televizyon bölümü öğrencilerimize mentorluk veriyor. Eğitimin karşılıklı olarak hem mentorlerimize hem de öğrencilerimize fayda sağlayacağına inanıyorum."

Eczacılık öğrencilerini ilaç şirketleri, mühendislik öğrencilerini ise Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla bir araya getirdiklerini anlatan Kılıçarslan, CEO'ların sayısının artarak devam edeceğini belirtti.

Ünlü yönetmen: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecekÜnlü yönetmen: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecekÜnlü yönetmen: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecekÜnlü yönetmen: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek

PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
DGS başvuruları için "son gün" uyarısıDGS başvuruları için "son gün" uyarısı
(Özel) İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor(Özel) İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dünya tarihine geçen maç!

Dünya tarihine geçen maç!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

Başkale'de PKK'nın tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

Başkale'de PKK'nın tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

Kapadokya Rusların fotoğraf mekanı oldu

Kapadokya Rusların fotoğraf mekanı oldu

Günlük burç yorumları 8 Mayıs Çarşamba - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Kırmızı tabutlarla gömüldüler!

Kırmızı tabutlarla gömüldüler!

Başkent’te alev alan büfe kül oldu

Başkent’te alev alan büfe kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.