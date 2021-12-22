Ünlü yönetmen Ulukan Özpolat, metrobüste cinsel taciz iddiasıyla hakim karşısına çıkacak

Yönetmen Ulukan Özpolat hakkında başlatılan cinsel taciz soruşturması tamamlandı. Geçtiğimiz temmuz ayında metrobüste bir genç kadını taciz ettiği iddiasının ardından başlatılan soruşturma sonrasında yönetmenin 12 yıldan az olmamak suretiyle hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sabah’tan Seda Nur Günaydın’ın haberine göre; Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ünlü yönetmenin metrobüste seyir halindeyken Özgür Y.’nin kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulunduğu vurgulanırken Ulukan Özpolat’ın ‘Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı’ suçundan, önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

SUÇUNU İNKAR ETSE DE KURTULAMADI

Kamera görüntüleri için yazılan müzekkereye kayıt bulunamadığına dair cevap geldiğinin belirtildiği iddianamede, Yargıtay'ın 'suç kanıtı aramanın birçok olayın karşılıksız ve cezasız kalması gibi istenmeyen bir sonuca yol açacağı ve şikayetçinin başkasına zarar vermek için kendisine zarar vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olmadığı' kıstasına değinilen iddianamede, şüphelinin suçunu inkâr ettiği ancak beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklandı.

CİNSEL ARZULAR İÇİN YAPTIĞI VURGULANDI

İddianamede, şüphelinin cinsel arzularını tatmine yönelik ani ve kesik hareketlerle gerçekleşen ve devamlılık arz etmeyen dokunma fiilini gerçekleştirdiğinin vurgulanarak şüpheli Ulukan Özpolat'ın 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

