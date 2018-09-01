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Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

Yapımcı, yönetmen ve senarist olarak Türk sinema ve televizyon dünyasına pek çok eser kazandıran Aram Gülyüz, hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayatını kaybetti.

ARAM GÜLYÜZ KİMDİR

1931 yılında İstanbul’da doğan Aram Gülyüz, EMİ Şirketi’nin Londra’daki temsilciliğinde dört yıl televizyon kursu gördükten sonra bir uçak şirketinde memur olarak çalıştı.
Sinemaya 1958’de Metro Film’i kurarak, yapımcı olarak girdi. İlk olarak 1958 yılında Türk-Alman ortak yapımı olan “İstanbul Macerası” filmini yaptı.

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1960’da senaryosunu yazdığı “Sensiz Yıllar” filmiyle yönetmenliğe başladı. 28 filmin senaryosunu yazdı. Türker İnanoğlu’nun yapımcısı olduğu komedi türü TV dizilerinin yönetmenliğini yaptı.Banu Alkan’ın baş rolünü oynadığı “Afrodit” filminin çekimi sırasında, yönetmeni Remzi Jöntürk trafik kazasında vefat edince, yönetmenliğini üstlenerek 1988'de bu filmi tamamladı.

Gülyüz son olarak 2014 yapımı Çılgın Kamp filmini yönetmişti.

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