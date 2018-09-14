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Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, "Maktül ile aramızda yönetmen ve oyuncu ilişkisi vardı. Ailem mahçuptur, ben bunları hak etmedim. Keşke hiç tanımasaydım" derken, duruşmada tanık olarak dinlenen İ.E.A., sanığı tanımadığını belirterek, "Bana sosyal medya üzerinden cinsel yaklaşımda bulundu, psikolojim bozuldu, işi bıraktım" dedi.

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un Şile'deki evinde öldürülmesine ilişkin 19 yaşındaki O.A.'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “nitelikli yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık O.A., cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"ARAMIZDA YÖNETMEN, OYUNCU İLİŞKİSİ VARDI, KEŞKE HİÇ TANIMASAYDIM"

Duruşmada söz alan sanık Osman A., "Maktül ile aramızda yönetmen ve oyuncu ilişkisi vardı. Kendisi beni evine götürüp cinsel saldırı gerçekleştirdi. Benim rızam olmadan bunları yapmamış olsaydı bugün pişmanlık duyduğum olay olmayacaktı. Ailem mahçuptur, ben bunları hak etmedim. Ben sadece kendimi korumak istedim, pişmanım. Keşke maktülle tanışmamış olsaydım" dedi.

"BANA DA CİNSEL YAKLAŞIMDA BULUNDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.E.A., sanığı tanımadığını belirterek, "Ben 2014 yılında 16-17 yaşlarımdayken sette çalışıyordum. Oranın en kıdemsizi bendim, çok acemiydim. Kemal hoca yanıma yaklaştı, bana eliyle dokundu, benimle ilgilendi. Sette 150 kişi çalışıyordu, 'koskoca yönetmenin benimle ne işi olur' dedim. Sonra müzik yapmaya başladığımı öğrendi ve destek olacağını söyledi. Küçüktüm, bazı şeyleri fark edemiyordum ancak şüphe aradım. Bana sosyal medya üzerinden cinsel yaklaşımda bulundu, psikolojim bozuldu, işi bıraktım. Bu olayı haberlerde öğrenince kendim sanığın bir arkadaşına ulaştım ve tanıklık yapmak istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık O.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yönetmen Mustafa Kemal Uzun ile figüran O.A.'nın dizi çekiminde tanıştıkları, olay tarihinde şüpheli ve maktülün Şile’ye gittikleri ve bir restaurantta yemek yiyip alkol içtikleri anlatıldı. Maktül ile şüphelinin evde de alkol almaya devam ettiklerinin belirtildi. Şüphelinin ifadesinde maktülün cinsel yakınlaşmada bulunmak istediğini söylediği kaydedilirken, şüphelinin tiksinme duygusu ile bir eline beyzbol sopasını aldığı, diğer eline ise mutfak tezgahından ekmek bıçağı aldığı, sırtüstü maktülün uzandığı sırada elindeki bıçağı maktülün göğüs kısmına sapladığı vurgulandı. İddianamede, şüphelinin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "gece vakti silahla nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çocuğa üzülüyorum
gercekten cinsel istismar var ise ceza verilmemeli yok ise gün yüzü görmemeli
gerçekten bu olay olmuşmu olmamışmı.normalde bu adamı sebepsiz aynı şekilde öldürsen bu cezadan daha fazla cezası varmı.cinsel saldırı olup olmadığı bilinmiyormu olmadıysa tamam cezayı alsın ama olduysa hiçmi hafifletici sebep olamaz kafam karıştı iyice
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