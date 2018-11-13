Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Bağcılar’da bir stüdyoda elektrik kontağından çıkan yangında ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı hayatını kaybetti.

Bağcılar'da bir stüdyoda sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıkmıştı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş ve cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti gerçekleşti.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı olduğu belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Nahide Cansu Kovancı

EMRE ÖZKAN KİMDİR?

1993 sensinde Samsun Havza'da ilçesinde dünyaya gelen Emre Özkan İstanbul'un Bağcılar'da semtinden yaşamaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videoları ile ünlenmiş ve 300 binden fazla aboneye sahip olmuştur.

15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti



