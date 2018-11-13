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Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 19:23 | Son Güncelleme

Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, stüdyoda sabaha karşı çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Bağcılar’da bir stüdyoda elektrik kontağından çıkan yangında ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı hayatını kaybetti.

Bağcılar'da bir stüdyoda sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıkmıştı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş ve cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti gerçekleşti.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı olduğu belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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nahidesu
Nahide Cansu Kovancı

EMRE ÖZKAN KİMDİR?

1993 sensinde Samsun Havza'da ilçesinde dünyaya gelen Emre Özkan İstanbul'un Bağcılar'da semtinden yaşamaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videoları ile ünlenmiş ve 300 binden fazla aboneye sahip olmuştur.

15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iyi olmuş en nefret ettiğim kelime youtuber hiç bir yeteneği yok bilgisi tecrübesi yok izleyici yaş grubu ortaokulu liseli ergenler umarım diğer youtuberlar da aynı kaderi yaşar
HER ÖNÜNE GELEN ÜNLÜ ZATEN BU ÜLKEDE.YOUTUBE SAĞOLSUN
Allah affetsin...
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