Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Hürriyet'in 44 yıllık Altın Kelebek ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulmuştu. Bu yıl Youtuber-Instagrammer kategorisi Altın Kelebek ödülleri arasında yer almış ve ilk ödül Enes Batur’a verilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ödül töreninden sonra Enes Batur’un seslendirip yayınladığı bir video hem kamuoyunda hem de Hürriyet dünyasında büyük tepkiye yol açtı.

VERİLEN ÖDÜL İPTAL EDİLDİ

Bu nedenler Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti.

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