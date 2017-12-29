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Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 19:58 | Son Güncelleme 8 saat önce

44. Pantene Altın Kelebek'te, en iyi Youtuber ödülünü Enes Batur kazanmıştı. Altın Kelebek jürisi Enes Batur'un ödülü iptal etti.

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Hürriyet'in 44 yıllık Altın Kelebek ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulmuştu. Bu yıl Youtuber-Instagrammer kategorisi Altın Kelebek ödülleri arasında yer almış ve ilk ödül Enes Batur’a verilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ödül töreninden sonra Enes Batur’un seslendirip yayınladığı bir video hem kamuoyunda hem de Hürriyet dünyasında büyük tepkiye yol açtı.

VERİLEN ÖDÜL İPTAL EDİLDİ
Bu nedenler Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti.

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Anahtar Kelimeler:
enes batur Altın Kelebek

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
neymiş enes batur çocuk istismarı yapmışmış başka yalan mı kalmadı.. haketmişti yazik
Napmış napmış??
Enes baturu sevmem ama ne yapmış olursa olsun o kadar kişinin önünde bi ödül verdiyseniz ve geri alırsanız ne kadar rezalet bir organizasyon olduğunuzu gösterirsiniz.Ayıp etmişler
Toptan internettwn men edilmeli. Sirf Enes Batur yuzunden cocuguma tum oyun videolarini tableti yasakladim. Bu kadar agzi bozuk olunmaz
Enes Batur belli iyi kalpli bir insan evet ama anne babalar da kendince haklı bence doğrusu oldu.
İyi olmuş videoların da ne nimete saygı var ne de insanlara nimete küfür edilir mi her videosu da küfürlü ve dalga geçme üzerine en baştan hata yapılmış ödül verilerek.
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