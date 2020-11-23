HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü youtuber feci kazada ölümden döndü

Ünlü youtuber feci kazada ölümden döndü

23.11.2020 14:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü youtuber Enes Batur, Etiler’de kullandığı lüks otomobille önce refüjde bulunan ağaca, sonra da yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

Ünlü youtuber Enes Batur, Etiler’de kullandığı lüks otomobille önce refüjde bulunan ağaca, sonra da yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Otomobilinin tekeri yerinden fırlarken ölümden dönen Batur’u olay yerine gelen kız arkadaşı teselli etti.
Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Enes Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağaca, ardından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı.

Aracın tekeri yerinden fırladı
Feci kazada Batur’un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur’un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Sevgilisi sarılarak teselli etti
Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, daha sonra ambülans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajıYangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı

Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı

Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

Aracında 300 bin euro unutulan taksici, parayı sahibine teslim etti

300 bin euro'yu sahibine teslim etti

Gamze Esgicioğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Gamze Esgicioğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası

Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu!

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel koronavirüse yakalandı

CHP'li vekil korona oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.