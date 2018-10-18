Epic Games, Fortnite üzerinde hile kullananları cezalandırmaya aşina bir oyun firması ancak firmanın son kurbanı çok daha yüksek profilli hilekarlar oldu. Oyun geliştiricisinin açtığı dava, emsal teşkil edebilir.

Epic Games, Fortnite üzerinde hile kullandıkları ve hile sattıkları gerekçesi ile ünlü YouTuber "GoldenModz" Brandon Lucas ve arkadaşı "Excentric" Colton Conter'a dava açtı.

Davada ikilinin Digital Milennium Telif Hakkı Kanunu'nu (DMCA) YouTube üzerinde oyun hilelerini göstererek satışa çıkarmak yoluyla nitelikli olarak ihlal ettikleri belirtildi.

Ünlü YouTuber'lara Epic Games darbesi!

Epic Games ayrıca YouTube'dan videolardan birkaçını erişime kapatmasını da istedi. Bunun karşısında "GoldModz" takma adı ile bilinen Brandon Lucas, yaptığı eylemi sorunlu olarak görmediğini ve diğer YouTube kanallarının da aynı eylemde bulunduğunu belirterek masum olduğunu öne sürdü.

Eğer Epic Games davayı geri çekmezse, Lucas ve Conter için yaptıkları bu eylem pahalıya patlayabilir. Epic Games'in avukatları, firmanın gördüğü zarar ve dava giderlerini de karşılamanın yanında iki YouTuber'ın kazançlarına da el koyulmasını istiyor.

Şirket, bunu yaparak GoldenModz ve Excentric'in durumunun diğer hile kullanıcılarına ve satıcılarına ibret olmasını istiyor. Bu sayede firma, davalarla uğraşmaya gerek kalmadan hile sorununu çözebilmeyi umuyor. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

