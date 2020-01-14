HABER
  4. Ünlü YouTuber Nikkie Tutorials'dan olay yaratan açıklama

Ünlü YouTuber Nikkie Tutorials'dan olay yaratan açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Çektiği videolar kadar dünya starlarıyla yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken ünlü YouTuber Nikkie de Jager, yaptığı itirafla dünya gündemine oturdu.

Nikkie Tutorials ismiyle bilinen ünlü YouTuber Nikkie de Jager'dan şoke eden bir itiraf geldi. Bu kez hazırladığı içerikle değil, duygusal bir video ile gündemde yer tutan Jager, transseksüel bir kadın olduğunu açıkladı.

Şantajlara dayanamamış

Makyaj videoları çeken dünyaca ünlü YouTuber Nikkie de Jager'den şoke eden bir itiraf geldi.
Nikkie Tutorials ismiyle bilinen ünlü YouTuber, duygusal bir video ile transseksüel bir kadın olduğunu açıkladı.
Nikkie de Jager, 5 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğunu ifade etti.
Kendisine şantaj yapılması üzerine transseksüel olduğunu açıklamaya karar veren Nikkie de Jager, bu sırrı paylaşmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.
Ünlü YouTuber, kendisini her zaman bir kız gibi hissettiğini ve ailesinin destekleriyle 19 yaşında cinsiyet geçiş sürecini tamamladığını paylaştı.
Ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şantaj youtuber fenomen

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de korkutan anlar! Çekicinin kaldırdığı araçtan yaşlı kadın düştü

Kapıdan çıkarken bir çığlık duydum

Akdamar Adası beyaz gelinliğini giydi! Gören büyüleniyor

Akdamar Adası beyaz gelinliğini giydi! Gören büyüleniyor

Jandarma personeli havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi

Jandarmadan alkışlanacak müdahale

Burdur'da gündüz vakti vaşak görüntülendi

Ender rastlanıyor! Gündüz görüntülendi

Şanlıurfa'da damat, kardeşi tarafından vuruldu! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay! Damadı böyle vurdu

Malatya'da eşyaları ters olarak dizayn edilen ev adeta baş döndürüyor

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.