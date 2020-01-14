Ünlü YouTuber Nikkie Tutorials'dan olay yaratan açıklama

Nikkie Tutorials ismiyle bilinen ünlü YouTuber Nikkie de Jager'dan şoke eden bir itiraf geldi. Bu kez hazırladığı içerikle değil, duygusal bir video ile gündemde yer tutan Jager, transseksüel bir kadın olduğunu açıkladı.

Şantajlara dayanamamış

Makyaj videoları çeken dünyaca ünlü YouTuber Nikkie de Jager'den şoke eden bir itiraf geldi.

Nikkie Tutorials ismiyle bilinen ünlü YouTuber, duygusal bir video ile transseksüel bir kadın olduğunu açıkladı.

Nikkie de Jager, 5 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğunu ifade etti.

Kendisine şantaj yapılması üzerine transseksüel olduğunu açıklamaya karar veren Nikkie de Jager, bu sırrı paylaşmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

Ünlü YouTuber, kendisini her zaman bir kız gibi hissettiğini ve ailesinin destekleriyle 19 yaşında cinsiyet geçiş sürecini tamamladığını paylaştı.