Ünlü Youtuber Tana Mongeau kız kıza eğlencede kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Los Angeles'ta kız arkadaşıyla yemeğe çıkan ünlü Youtuber, Tana Mongeau, mekan çıkışı paparazzilere yakalandı.
Kız arkadaşıyla samimi halleri dikkat çeken ünlü ismin giydiği kıyafet ise dikkatlerden kaçmadı.
Yaklaşık 5.5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, ABD seçimleri sırasında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, #BootyForBiden (#Bideniçinçağrı) etiketini kullanarak hayranlarından 3 Kasım'da mevcut ABD Başkanı Trump'ın rakibi Joe Biden için oy vermelerini isteyerek, Biden'e oy veren herkese çıplak fotoğraf yollayacağını söylemişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum