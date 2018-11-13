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Ünlü Youtuber ve arkadaşı yangında dumandan zehirlenerek öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:54 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da sabaha karşı çıkan yangında ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ali AKSOYER-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da sabaha karşı çıkan yangında ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Bağcılar İstanbul Caddesi üzerindeki bir stüdyoda sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından veya evde bulunan ısıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İçeri giren itfaiye ekipleri 2 kişinin cesedini buldu. Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cesetlerin kimlikleri de tespit edildi. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu anlaşıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede, 2 kişinin de dumandan zehirlenerek öldükleri anlaşıldı.
Polis ve itfaiyenin incelemeleri sonucu, yangının elektrik kontağı veya evdeki ısıtıcıdan çıktığı değerlendiriliyor.
Çevrede esnaflık yapan Kemal Lafçı, "Her akşam görüştüğümüz iyi bir arkadaşımızdı. Arkadaşımız kaybettik çok üzgünüz. Komşu dükkanı açtığında dumanları görüp yangını fark etti. Koştuk geldik ama dumandan içeri giremedik." dedi.

(FOTOĞRAF)

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