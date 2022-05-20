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Ünlü Yunan besteci Vangelis hayatını kaybetti

20.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chariots of Fire (Ateş Arabaları) ve Blade Runner (Bıçak Sırtı) filmlerinin müzikleriyle tanınan müzisyenin ölüm haberini Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Twitter mesajıyla duyurdu.

Ünlü Yunan besteci Vangelis hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Yunan besteci Vangelis (Evangelos Odysseas Papathanassiou) 79 yaşında hayatını kaybetti.

Chariots of Fire (Ateş Arabaları) ve Blade Runner (Bıçak Sırtı) filmlerinin müzikleriyle tanınan müzisyenin ölüm haberini Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Twitter mesajıyla duyurdu.

Miçotakis mesajında "Vangelis Papathanassiou artık aramızda değil. Müzik dünyası uluslararası (sanatçı) Vangelis'i kaybetti" dedi.

Vangelis, Ateş Arabaları filminin müzikleriyle 1981'de En İyi Özgün Müzik Oscar'ını kazanmıştı.

Filmin yapımcısı David Puttnam, BBC'ye Vangelis'in "Daha sonra birçok bestecinin yarattığı yepyeni bir müzikal altyapı" yarattığını söyledi.

ABD'li besteci Austin Wintory de Twitter mesajında Vangelis'in "Bir dönemin müziğini tamamen değiştirdiğini" yazdı.

İngiliz müzisyen Daniel Pemberton, Vangelis'in "modern film müziklerine devasa etkisinin yadsınamayacağını" söyledi.

Vangelis'in Ateş Arabaları müziği, 1924 Olimpiyatları öncesinde İskoçya'nın St Andrews sahilinde koşan atletlerin sahnesiyle hafızalarda yer etmişti.

ABD'de müzik listelerinde bir numaraya çıkan beste, Mr. Bean'in 2012 Londra Olimpiyatları'nın açılışındaki gösterisiyle İngiltere'de de yıllar sonra yeniden liste başı olmuştu.

Vangelis, Ridley Scott'ın 1982 tarihli Blade Runner filminin müzikleri ile de BAFTA ve Altın Küre adaylıkları kazanmıştı.

Vangelis, 2002 FIFA Dünya Kupası marşını da bestelemişti.

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