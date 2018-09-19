İSTANBUL (AA) - Ünlü isimlerin objektif karşısına geçerek destek verdiği "Kansersiz Yaşam Senin Elinde" projesinin sergi açılışı yapıldı.
Zorlu AVM'de açılan fotoğraf sergisine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz, etkinliğin Türk Kızılayı, Sizin İçin Buradayız Platformu, Liv Hospital ve Bizce Yapım'ın iş birliğinde gerçekleştiğini dile getirdi.
"Sigaraya hayır" demek üzere çok sayıda ünlünün de destek verdiğini kaydeden Yılmaz, şunları aktardı:
"Genç kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızın sigara illetinden kurtulması için bu projeyi hazırladık. Akciğer kanseri oldukça yaygınlaşmaya başladı. Biz de buna dikkati çekmek istedik. En çok da sigaradan dolayı bu hastalık oluyor. Projelendirdik. Oyuncularımız da destek verdi bize. Güzel bir katılımla da çok şükür sergimizi açtık. Oyuncularımız vasıtasıyla sigarayı bırakmak için 650 başvuru geldi. Bu bizim için büyük bir başarı. Bu, serginin de amacına ulaştığını gösteriyor. Ben çok mutluyum."
Dizi oyuncusu Sevcan Yaşar da kansersiz yaşam için projeye destek verdiğini belirterek, "Gençlerin sigarayı bırakması ve sigaranın zararlarıyla akciğer kanserine dikkati çekmek üzere yapılmış bir projeydi. Nitekim amacımıza da ulaştık. 600'den fazla kişi sigarayı bırakmak için başvurdu. Böyle bir projenin içinde bulunmak, benim için gurur verici oldu. İnsanların bilinçlenmesine katkıda bulunmuş olduk." diye konuştu.
Oyuncu Birand Tunca da genellikle de yardım kampanyalarına destek vermeye çalıştığına işaret ederek, bu projenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.
Kanser hastalığı konusunda çok hassas olduğunu dile getiren Tunca, "Bu konuda elimizden ne geliyorsa, yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Projeye Ayça Turan, Barış Yurtçu, Can Yaman, Deniz Baysal, Ekin Uzunlar, Görkem Sevindik, Yusuf Güney, Aslışah Alkoçlar, Mert Kamaz, Melis Özer, Naz Kamaşak, Nazlı Orman, Neşe Gönül, Yasmin Gülman ve Zeynep Kartal da destek verdi.
Açılışta projeye destek veren kişilere plaket takdim edildi.
Ünlü yüzlerin "Sigaraya hayır" temalı fotoğraflarıyla mesajlarının bulunduğu fotoğraf sergisi, 21 Eylül'e kadar görülebilecek.
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