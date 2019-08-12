Ünlü isimler bayram tatilinde! İşte paylaşımları

İşte ünlü isimlerin renkli tatil fotoğrafları...
Ünlüler bayram tatilinde!
HANDE ERÇEL
Güzel oyuncu Erçel havuz pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.
GONCA VUSLATERİ
"Yaz bitmeden gel..."
CANSU MELİS KARAKUŞ
Tatilin tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Herkese sevdikleriyle musmutlu bayramlar!
DİLA TARKAN
Benim küçük tatlı’ Paxosum’ nasılmış bugün...
ZEYNEP SEVER DEMİREL
Ailemin kadınları. İyi bayramlar
SARP LEVENDOĞLU
İyi bayramlar
İNCİ TÜRKAY
İncir toplama adlı çalışmam
HAMDİ ALKAN
Bayram neşesi
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