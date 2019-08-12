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Ünlü isimler bayram tatilinde! İşte paylaşımları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Ünlü isimler bayram tatilini fırsata çevirdi. Kimi aile ziyaretine gitti, kimi de soluğu plajlarda aldı.

İşte ünlü isimlerin renkli tatil fotoğrafları...

Ünlüler bayram tatilinde!

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL
Güzel oyuncu Erçel havuz pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ
"Yaz bitmeden gel..."

CANSU MELİS KARAKUŞ

CANSU MELİS KARAKUŞ
Tatilin tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Herkese sevdikleriyle musmutlu bayramlar!

NUR FETTAHOĞLU

NUR FETTAHOĞLU

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

DİLA TARKAN

DİLA TARKAN
Benim küçük tatlı’ Paxosum’ nasılmış bugün...

YONCA EVCİMİK

YONCA EVCİMİK

ZEYNEP SEVER DEMİREL

ZEYNEP SEVER DEMİREL
Ailemin kadınları. İyi bayramlar

SARP LEVENDOĞLU

SARP LEVENDOĞLU
İyi bayramlar

İNCİ TÜRKAY

İNCİ TÜRKAY
İncir toplama adlı çalışmam

CEMRE KEMER

CEMRE KEMER

HAMDİ ALKAN

HAMDİ ALKAN
Bayram neşesi

İDO TATLISES

İDO TATLISES

YASEMİN ŞEFKATLİ

YASEMİN ŞEFKATLİ
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