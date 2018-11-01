Ünlüler bu yıl da Cadılar Bayramı için çok iddialı

Kardashian/Jenner kardeşler de Victoria's Secret modelleri gibi iç çamaşırlı görünümleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Rihanna, Londra'daki partide makyajıyla tanınmaz haldeydi.
İşte Cadılar Bayramı'nda ünlüler...
Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri
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Heidi Klum ve Tom Kaulitz
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Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner ve Khloe Kardashian
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Georgia May Jagger
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Bella Hadid ve The Weeknd
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Jemima Khan Goldsmith
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Nikolai Von Bismarck
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