MAGAZİN

Ünlüler bu yıl da Cadılar Bayramı için çok iddialı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Dün kutlanan Cadılar Bayramı'nda ünlüler birbirinden ilginç kostümleriyle katıldıkları partilerde eğlendiler. Her yıl iddialı kıyafetler giymesiyle bilinen ünlü süper model Heidi Klum ve sevgilisi Tom Kaulitz, New York'ta düzenlenen partiye Shrek ve Fiona kılığında katılarak Cadılar Bayramı'nın en iyi giyinen ünlüleri oldu.

Kardashian/Jenner kardeşler de Victoria's Secret modelleri gibi iç çamaşırlı görünümleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Rihanna, Londra'daki partide makyajıyla tanınmaz haldeydi.

İşte Cadılar Bayramı'nda ünlüler...

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri

1 / 14

Rihanna
2 / 14

Mick Jagger
3 / 14

Heidi Klum ve Tom Kaulitz
4 / 14

Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner ve Khloe Kardashian
5 / 14

Kate Moss
6 / 14

Georgia May Jagger
7 / 14

Bella Hadid ve The Weeknd
8 / 14

Jemima Khan Goldsmith
9 / 14

Clara Paget
10 / 14

Rita Ora
11 / 14

Adwoa Aboah
12 / 14

Nikolai Von Bismarck
13 / 14

Daphne Guinness
14 / 14

Brooklyn Beckham
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